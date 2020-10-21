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Eski HDP'li vekil Demir Çelik'in oğlu sağ olarak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, ''Hatay Amanoslar’da güvenlik korucularının yaptığı operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi.'' açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında ayrıca, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de aranan oğlu sağ yakalandığı belirtildi.

Eski HDP'li vekil Demir Çelik'in oğlu sağ olarak yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı, 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in 'gri' kategoride aranan oğlu Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Amanoslar’da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010 yıllarında BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik’in oğlu, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Savaş kod' adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı. Yakalanan terörist Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi" denildi.

hdp

(DHA)

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