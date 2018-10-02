HABER

Eski Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 04:07 | Son Güncelleme

22 yaşındaki eski Bağdat Güzeli Iraklı manken Tara Fares, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce öldürülmüştü. Fares'ten sonra eski Irak Güzeli Şeyma Kasım da ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Ünlü model sosyal medya hesabından ağlayarak yetkililerden yardım istedi.

'Sıradaki sensin!'

1 / 8

22 yaşındaki eski Bağdat Güzeli Iraklı manken Tara Fares kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Fares'ten sonra eski Irak Güzeli Şeyma Kasım da sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
2 / 8

2015 Irak Güzeli Şeyma Kasım, sosyal medyada canlı yayımladığı videoda telefonuna "Sıradaki sensin" şeklinde bir mesaj geldiğini söyledi.
3 / 8

2,7 milyon takipçisi olan Instagram fenomeni Şeyma Kasım dar kıyafetleri içinde farklı saç modellerinin ve dövmelerinin fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle tehdit edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
4 / 8

Şeyma Kasım, ülkesinde tanınmış bazı kadınların "tavuklar gibi katledilmekle" tehdit edildiğini belirtti.
5 / 8

Ünlü model sosyal medya hesabından ağlayarak yetkililerden yardım istedi.
6 / 8

7 / 8

TARA FARES ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

TARA FARES ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
22 yaşındaki Tara Fares, gündüz gözü Bağdat'ın 'Camp Sarah' bölgesinde iki motorsikletli tarafından otomobiline ateş açılması sonucu öldürülmüştü. IŞİD'den tehditler alan modelin radikal İslamcılar tarafından öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.
8 / 8

2 AYDA 4 TANINMIŞ KADIN HEDEF ALINMIŞTI

2 AYDA 4 TANINMIŞ KADIN HEDEF ALINMIŞTI
Fares'den iki gün önce kadın hakları savuncusu Suad el Ali, Basra'da silahla vurularak öldürülmüştü. Ağustos ayında Bağdat'ta güzellik salonu sahibi olan Rafif el Yaseri and Raşha el Hassan evlerinde şüpheli şartlar altında ölü bulunmuştu. Irak insan hakları örgürü el Emel'in kurucusu Hanaa Edwar, bu vakaları, 'hem kadın aktivistlere hem de tüm topluma tehdit mesajı' olarak değerlendirdi. Hanaa Edwar, ''Kamuoyunda tanınan kadınlara saldırarak onları evlerine kapanmaya zorlamak istiyorlar'' dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Kasım ölüm tehdidi Tara Fares ırak güzellik kraliçesi IŞİD DEAŞ DAEŞ

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Endonezya bir depremle daha sarsıldı

Son dakika! Endonezya bir depremle daha sarsıldı

Trump: Ya içseydim, nasıl bir keşmekeş olurdu, hayal edebiliyor musunuz?

Trump: Ya içseydim, nasıl bir keşmekeş olurdu, hayal edebiliyor musunuz?

Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması

Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması

California’da 24 saatte 2 uçak düştü

California’da 24 saatte 2 uçak düştü

Trump, 1,2 trilyon dolarlık anlaşmayı açıkladı

Trump, 1,2 trilyon dolarlık anlaşmayı açıkladı

ABD'den İran'a 'füze' tepkisi: Tehdit ve sorumsuzca

ABD'den İran'a 'füze' tepkisi: Tehdit ve sorumsuzca

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.