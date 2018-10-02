Eski Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

2,7 milyon takipçisi olan Instagram fenomeni Şeyma Kasım dar kıyafetleri içinde farklı saç modellerinin ve dövmelerinin fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle tehdit edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

22 yaşındaki Tara Fares, gündüz gözü Bağdat'ın 'Camp Sarah' bölgesinde iki motorsikletli tarafından otomobiline ateş açılması sonucu öldürülmüştü. IŞİD'den tehditler alan modelin radikal İslamcılar tarafından öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.

8 / 8 2 AYDA 4 TANINMIŞ KADIN HEDEF ALINMIŞTI

Fares'den iki gün önce kadın hakları savuncusu Suad el Ali, Basra'da silahla vurularak öldürülmüştü. Ağustos ayında Bağdat'ta güzellik salonu sahibi olan Rafif el Yaseri and Raşha el Hassan evlerinde şüpheli şartlar altında ölü bulunmuştu. Irak insan hakları örgürü el Emel'in kurucusu Hanaa Edwar, bu vakaları, 'hem kadın aktivistlere hem de tüm topluma tehdit mesajı' olarak değerlendirdi. Hanaa Edwar, ''Kamuoyunda tanınan kadınlara saldırarak onları evlerine kapanmaya zorlamak istiyorlar'' dedi.