Eski Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

Ünlü model sosyal medya hesabından ağlayarak yetkililerden yardım istedi.
'Sıradaki sensin!'
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22 yaşındaki eski Bağdat Güzeli Iraklı manken Tara Fares kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Fares'ten sonra eski Irak Güzeli Şeyma Kasım da sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
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2015 Irak Güzeli Şeyma Kasım, sosyal medyada canlı yayımladığı videoda telefonuna "Sıradaki sensin" şeklinde bir mesaj geldiğini söyledi.
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2,7 milyon takipçisi olan Instagram fenomeni Şeyma Kasım dar kıyafetleri içinde farklı saç modellerinin ve dövmelerinin fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle tehdit edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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Şeyma Kasım, ülkesinde tanınmış bazı kadınların "tavuklar gibi katledilmekle" tehdit edildiğini belirtti.
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Ünlü model sosyal medya hesabından ağlayarak yetkililerden yardım istedi.
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TARA FARES ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
22 yaşındaki Tara Fares, gündüz gözü Bağdat'ın 'Camp Sarah' bölgesinde iki motorsikletli tarafından otomobiline ateş açılması sonucu öldürülmüştü. IŞİD'den tehditler alan modelin radikal İslamcılar tarafından öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.
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2 AYDA 4 TANINMIŞ KADIN HEDEF ALINMIŞTI
Fares'den iki gün önce kadın hakları savuncusu Suad el Ali, Basra'da silahla vurularak öldürülmüştü. Ağustos ayında Bağdat'ta güzellik salonu sahibi olan Rafif el Yaseri and Raşha el Hassan evlerinde şüpheli şartlar altında ölü bulunmuştu. Irak insan hakları örgürü el Emel'in kurucusu Hanaa Edwar, bu vakaları, 'hem kadın aktivistlere hem de tüm topluma tehdit mesajı' olarak değerlendirdi. Hanaa Edwar, ''Kamuoyunda tanınan kadınlara saldırarak onları evlerine kapanmaya zorlamak istiyorlar'' dedi.
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