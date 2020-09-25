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Eski işi tarafından tüfekle ayağından vurulan kadın tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 10:14 | Son Güncelleme

Konya’nın Sarayönü ilçesinde tartıştığı eski eşi tarafından tüfekle ayağından vurulduktan sonra araçla Karaman’a götürülen yaralı kadın, polislerin yanından geçerken attığı çığlık sayesinde kurtuldu.

Eski işi tarafından tüfekle ayağından vurulan kadın tedavi altına alındı

Konya’nın Sarayönü ilçesinde tartıştığı eski eşi tarafından tüfekle ayağından vurulduktan sonra araçla Karaman’a götürülen yaralı kadın, polislerin yanından geçerken attığı çığlık sayesinde kurtuldu. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına, şüpheli eski kocası da gözaltına alındı.
Olay, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman Valiliği önündeki kavşakta beklemekte olan resmi polis ekibi yanlarından geçen bir otomobilden kadın çığlığı geldiğini duydu. Bunun üzerine aracı durdurarak kontrol eden polis ekipleri, otomobilde çığlık atan kadının ayağından vurulmuş halde olduğunu fark etti. Bunun üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ş.Ç. tedavi altına alındı. Yaralı kadının eski olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ö.Ö. ise gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonucunda yaralı kadının eski eşi Ö.Ö. tarafında Konya’nın Sarayönü ilçesinde tüfekle vurulduktan sonra otomobille Karaman’a kadar getirildiği öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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