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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneden taburcu edildi

30.03.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İtalya Başbakanı ve halihazırda iktidarın küçük ortağı konumundaki Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi, hafta başında kontrol maksatlı kaldırıldığı Milano'daki San Raffaele Hastanesinden taburcu edildi.

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneden taburcu edildi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, birtakım test ve tetkikler için 27 Mart'ta San Raffaele Hastanesine kaldırılan Berlusconi, öğleden sonra taburcu edildi.

86 yaşındaki Berlusconi'nin çektiği bazı ağrılar sebebiyle geçen pazartesi San Raffaele Hastanesine kontrol amaçlı yattığı belirtilmişti.

Silvio Berlusconi, son olarak Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmıştı.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

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Silvio Berlusconi

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