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Eski kimlik ile oy kullanılır mı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde eski nüfus cüzdanı ile oy kullanabilir miyim?

14.05.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski kimlik ile oy kullanmanın geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Tüm yurtta seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için saat 08:00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı. Nüfus cüzdanı eski olan vatandaşların gündeminde "Eski kimlik ile oy kullanılır mı?" sorusu yer aldı. Peki, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde eski nüfus cüzdanı ile oy kullanabilir miyim?

Eski kimlik ile oy kullanılır mı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde eski nüfus cüzdanı ile oy kullanabilir miyim?

Eski kimlikler 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren yenilenmeye başlamıştı. Nüfus cüzdanlarını hala yenilememiş olan seçmenler, eski kimlikleriyle oy kullanıp kullanamayacaklarını sorguluyorlar. 14 Mayıs Pazar günü tum yurtta seçmenler oy kullanacak. 2023 seçimlerinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Oy kullanmaya eski kimlikle gidecek vatandaşların bilmesi gerekenler haberimizde...

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI 2023?

TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

seçim sandık görevlisi

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre; sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.

seçim zarfı

OY KULLANMAK İÇİN GEÇERLİ BELGELER

  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

  • Geçici kimlik belgesi,

  • Nüfus cüzdanı,

  • Resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,

  • Pasaport,

  • Evlenme cüzdanı,

  • Askerlik belgesi,

  • Sürücü belgesi,

  • Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,

  • Avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeler


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Anahtar Kelimeler:
eski kimlik geçerlilik süresi

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