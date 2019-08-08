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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in gözaltına alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 22:27 | Son Güncelleme

Almazbek Atambayev'i destekleyen grup polisle çatıştı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da özel harekat polisince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i destekleyen grup polisle çatıştı.

Bir grup genç, Atambayev'in gözaltına alınmasına tepki amacıyla Bişkek'in güneyindeki Alamudun ilçesinin Koy-Taş köyü yolunun birçok noktasında, polisi engellemek amacıyla lastik yaktı ve köy yolundaki polis barikatlarına saldırdı.

Protestoların büyümesi üzerine polis, Koy-Taş köyü yolunda toplanan gruplara göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Gruplar, Koy-Taş köyünün bulunduğu bölgeyi terk ederek, Bişkek merkezindeki Ala-Too Meydanı'nda toplandı.

Polis, şehrin ana meydanında slogan atan yaklaşık 500 kişilik grubu ses ve gaz bombası kullanarak dağıtmaya başladı. Ana meydandan ara sokaklara kaçan protestocular, güvenlik güçlerine şişe ve taşlarla karşılık verdi.

Bir süre sonra polis protestocu grubu dağıttı.

- Atambayev ikinci operasyonla gözaltına alınmıştı

Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat polisi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında, "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in Koy-Taş köyündeki evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlemişti.

Çıkan olaylarda bir polis hayatını kaybetmiş, içerisinde pek çok polisin de bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı. Operasyon, dün bazı güvenlik görevlilerinin rehin alınması üzerine yarım kalmıştı.

Atambayev, bugün özel harekat tarafından ikinci kez düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı Soruşturma Dairesine götürülmüştü.

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