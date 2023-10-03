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    4. Eski kocasının asitli saldırısından kurtulmayı başarmıştı! Şimdi ise dolandırıcıların hedefi oldu... Kabuslar peşini bir türlü bırakmadı

    Eski kocasının asitli saldırısından kurtulmayı başarmıştı! Şimdi ise dolandırıcıların hedefi oldu... Kabuslar peşini bir türlü bırakmadı

    03.10.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın Burriam eyaletinin Ban Ngang bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki Wunpen isimli bir kadın 2020 yılında eski kocasının saldırısına uğramıştı. Wunpen, eski kocasının asit saldırısından sonra yüzünde oluşan yanık izleri ve görme kaybıyla mücadele etti. Tedavisinin devam ettiğini dile getiren Wunpen zor günler geride kalmadan bir da dolandırıcıların hedefi oldu.

    Tayland'ın Burriam eyaletinin Ban Ngang bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki Wumpen isimli bir kadın 2020 yılında eski kocasının kendisine uyguladığı şiddet dolu asitli saldırının sonrasında hayatta kalmayı başardı. Tedavi masrafları için 2400 baht (yaklaşık 1780 TL) değerinde borç yapan 26 yaşındaki kadın borcunu ödemek için motosikletini ipotek ettirdi. Genç kadın ipotekli motosikletini iade etmeyi reddeden bir tefeci tarafından dolandırıldı ve iddiaya göre tefeci motosikleti araç modifiye etmekten hoşlanan bir gence sattı.

    POLİSE BAŞVURDU

    Motosiklet 6.000 baht ( yaklaşık 4.468 TL) karşılığında rehin verildi, bunun 900 baht'ı faiz, 500 baht park ücreti ve 2.400 baht borcunu kapatmak için düşüldü ve geriye 2.200 baht kaldı. Anlaşma, motosikleti 30 gün içinde kullanması yönündeydi. Ancak tefeci 30 gün dolmadan genç kadının motosikleti iade etmesini istemesi üzerine 25.000 (18 bin 544 TL) baht talep etti. Wunpen şimdi durumu polise bildirdiğini söyledi.

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