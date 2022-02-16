Eski kotlarınızı bir de böyle görün! Kotlardan çanta, portföy, kalemlik nasıl yapılır?

Kotlardan yapılmış kıyafetler ilk üretildiği günden beri günlük hayatın bir parçası olmayı başardılar. Evet, hem rahat hem şık olmanızı sağlayan ancak kullanılmayan kotlarınızı hayatınızdan tamamen çıkarmanıza gerek yok! Vazgeçemediğiniz kotlarınızı değiştirip dönüştürmek elinizde. İşte, sizlere kotlarla yapılarak yepyeni görünüm kazandıran müthiş tasarımlar…

KOTLARDAN PORTFÖY ÇANTA YAPIN!

Kot pantolonunuzdan ya da eteğinizden dikdörtgen olacak şekilde iki kumaş parçası kesin.

Kumaştan kestiğiniz aynı ölçülerden iç tarafı için de elyaf kesin.

İç astarı için dilediğiniz renk veya desende çantanızın ölçüsüne uygun kumaş kesin.

Kot, elyaf ve iç astar kumaşlarını üst üste getirin.

Dikdörtgenin uzun kenarına kestiğiniz ölçüye göre fermuar alın ve dikiş makinesinde kenarlarını dikin.

Ters çevirmeden önce çantanızın sağ ve sol alt uçlarını da oval şekilde dikin.

Ters çevirdikten sonra çantanız hazır.

Artık çantanızın üst yüzeyini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Boncuklar, fiyonklar ya da sevdiğiniz hayvan figürleriyle tarzınıza uygun hale getirebilirsiniz.

KULLANIŞLI BİR KALEMLİK TASARIMI!

Evinizdeki küçük metal çay ya da kahve kutularının ölçüsünde kot pantolonunuzun paçalarından kesin.

Paça kısımlarını dışına çevirin ve silikon tabancası yardımıyla kutuya yapıştırın.

Dilediğiniz gibi süsleyip son dokunuşları gerçekleştirebilirsiniz.

ŞIK BİR SIRT ÇANTANIZ OLSUN!