Eski kotlarınızı bir de böyle görün! Kotlardan çanta, portföy, kalemlik nasıl yapılır?

Kotlardan yapılmış kıyafetler ilk üretildiği günden beri günlük hayatın bir parçası olmayı başardılar. Evet, hem rahat hem şık olmanızı sağlayan ancak kullanılmayan kotlarınızı hayatınızdan tamamen çıkarmanıza gerek yok! Vazgeçemediğiniz kotlarınızı değiştirip dönüştürmek elinizde. İşte, sizlere kotlarla yapılarak yepyeni görünüm kazandıran müthiş tasarımlar…
Kot pantolonunuzdan ya da eteğinizden dikdörtgen olacak şekilde iki kumaş parçası kesin.
Kumaştan kestiğiniz aynı ölçülerden iç tarafı için de elyaf kesin.
İç astarı için dilediğiniz renk veya desende çantanızın ölçüsüne uygun kumaş kesin.
Kot, elyaf ve iç astar kumaşlarını üst üste getirin.
Dikdörtgenin uzun kenarına kestiğiniz ölçüye göre fermuar alın ve dikiş makinesinde kenarlarını dikin.
Ters çevirmeden önce çantanızın sağ ve sol alt uçlarını da oval şekilde dikin.
Ters çevirdikten sonra çantanız hazır.
Artık çantanızın üst yüzeyini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
Evinizdeki küçük metal çay ya da kahve kutularının ölçüsünde kot pantolonunuzun paçalarından kesin.
Paça kısımlarını dışına çevirin ve silikon tabancası yardımıyla kutuya yapıştırın.
Eski kot pantolonunuzu bacak kısmından ayırın ve kesin.
Paça kısımlarından tek taraf olacak şekilde ortadaki kalın dikişten kesin.
Arka ceplerini de kesin ve ayırın.
Derinlik verecek kısımlar için aynı ölçüde dikdörtgen 3 parça kesin.
Çantanın kapağı için kare şeklinde 1 parça kesin.
Çantayla aynı ölçülerde olan kalın bir kumaştan astar kesin.
Daha önce kesip ayırdığınız cebi çantanın ön kısmına dikin.
Derinlik için kestiğiniz parçaları da önce birbirine sonra çantanın etrafında olacak şekilde dikin.
Kapak için kestiğiniz parçayı astarıyla birleştirerek dikin.
Astar kumaşından çantanın sapları için kumaşlar kesin.
Küçük kumaş parçaları ile sapları çantaya dikin.
Çantanın arka ve ön kısımlarını birleştirip dikin. Aynı şeyi astarı için de uygulayın.
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