KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz

Mutfakların en sık yenilenen parçalarından biri çay, kahve ve çeşitli içecekler için kullanılan kupalar oluyor. Eğer siz de kahve kupasını sık sık değiştirenlerdenseniz, mutfak dolabında biriken ve kullanılmayan bardak yoğunluğunu fark etmişsinizdir. Onları çöpe atmadan değerlendirmek istiyor fakat ne yapacağınızı bilemiyorsanız doğru içeriğe denk geldiniz.

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz

Evdeki eski kupalarla yapabileceğiniz en güzel DIY projeleri listeledik.

1. Kokulu Mum

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz 1
Kahve kupaları kokulu mumlar yapmak için mükemmeldir. Çünkü yüksek sıcaklık dayanımı ve hoş tasarımları, bu kupaları dekoratif mumlara dönüştürmeye yardımcıdır. Bal mumu, parafin ve fitil gibi malzemeleri edindikten sonra hoşunuza giden kupaların tümüyle harika kokan mumlar yapabilirsiniz.

2. Mozaik Sehpa

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz 2
Renkleri hoşunuza giden kupaları bir beze sardıktan sonra kırarak rengarenk mozaikler elde edebilirsiniz. Evinizdeki eski bir saksıyı, cam sehpayı ya da yenilenmeye ihtiyacı olan başka bir eşyayı bu mozaiklerle kaplayarak dekorasyona yepyeni bir hava katabilirsiniz. Yaratıcılığı açığa çıkarmak için harika olan bu proje, aklınıza gelen hemen her şeyi kaplamanıza uygundur.

3. Saksı

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz 3
Kupalarla yapılacak en kolay şeylerden biri saksıdır. Ancak bunun için derin çatlağı olmayan sağlam kupalar seçmeniz gerekir. Ortamı sıcacık ve rengarenk hale getirmek için edineceğiniz ufak bitkileri, altını deldiğiniz kupalara yerleştirerek son derece orijinal saksılar hazırlayabilirsiniz. Ardından bunları evin istediğiniz yerine dağıtarak farklı dekorasyon ürünleriyle birlikte kullanabilirsiniz.

4. Dekoratif Vazo

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz 4
Orta sehpada kullanılacak gösterişli bir vazo arıyor fakat cebinizden para çıksın istemiyorsanız, sevdiğiniz eski kupalarla mükemmel parçalar hazırlayabilirsiniz. Yapay bitkiler, renkli kalemler, simli kurdeleler ve aklınıza gelen diğer malzemelerle kendi zevkinize uygun vazo tasarımları yapabilirsiniz.

5. Kalemlik

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz 5
Çalışma masasını veya ayakkabılığı düzene sokmak için eski kupaları kalemliğe dönüştürmeye ne dersiniz? Yapımı son derece kolay ve keyifli olan bu projede canınızın istediği kaplama malzemelerini kullanmakta özgürsünüz. Ama elinizde yeterince güzel bir kupa varsa onu hiç değiştirmeden kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

6. Banyo Düzenleyicisi

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz 6
Banyo tezgahının her zaman yeni düzenleyiciye gereksinimi olur. Kahve kupalarının sıvıyla temas sorunu olmadığından, favori kupalarınızın tümünü banyonun istediğiniz köşesinde kullanabilirsiniz. Makyaj fırçalarını, diş macununu ve diğer eşyaları derli toplu tutmak istiyorsanız, birbirine uyumlu kupaları seçerek banyo tezgahına hoş bir görünüm kazandırabilirsiniz.

7. Bozuk Para Kutusu

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz 7
Üzeri kapaklı olan kupalarla bozuk para kutusu yapabilirsiniz. Bunun için kupa kapağını içinden para geçecek şekilde delmeniz yeterli olacaktır. Ama eğer isterseniz farklı boyalar ve kalemler kullanarak kupanın üstüne yazılar yazabilir veya sevimli hayvan resimleri çizebilirsiniz.

8. Mutfak Bitki Bahçesi

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz 8
Birbirine uyumlu olan birkaç eski kupayı mini bir bitki bahçesine dönüştürebilirsiniz. Roka, maydanoz, kekik gibi bitkiler yetiştirmek için ufak kupalar seçtikten sonra bunları ahşap bir altlığın üzerine yerleştirebilirsiniz. Ama bunu yaparken bitkilerin nefes alması için kupaların altını delmeniz gerekir. Ardından kat kat veya yan yana dizeceğiniz bitkilerle kendi mini bahçenizi tasarlayabilirsiniz.

9. Mini Teraryum

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz 9
Cam kupaların içine sukulent, çakıl taşı, toprak gibi malzemeler yerleştirerek dekoratif teraryumlar yapabilirsiniz. Bunu yaparken göz zevkinize hitap edecek farklı malzemeleri bir arada kullanabilir ve ortamı güzelleştirecek harika parçalar hazırlayabilirsiniz. Hatta yaptığınız teraryumları daha sonra sevdiklerinize hediye ederek özel günleri daha anlamlı hale getirebilirsiniz.

10. Masa Süsü

Eski kupaları çöpe atma! En güzel şekilde dönüştürmen için tavsiyelerimiz 10
Kahve kupaları mini masa süsleri yapmak için de mükemmeldir. Özellikle evin farklı yerlerine dekoratif ürün dağıtmak istediğiniz zamanlarda renkli süsler, kuru bitkiler ve kağıt pipetler kullanarak kendi benzersiz aranjmanlarınızı tasarlayabilirsiniz. Eğer isterseniz kırmızı, beyaz, yeşil bir renk paleti seçerek yılbaşı süsleri bile yapabilirsiniz. Genel olarak elinizdeki süsleme malzemelerini ev dekorasyonuna uygun renklerde seçerseniz göz yormayan parçalar hazırlarsınız.

Anahtar Kelimeler:
ev dekorasyon philips azur Kadın Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.