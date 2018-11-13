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Eski Makedonya Başbakanının Macaristan'a iltica talebinde bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 22:47 | Son Güncelleme

Makedonya İçişleri Bakanlığı, eski Başbakan Nikola Gruevski'nin Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğunu doğruladı

Makedonya İçişleri Bakanlığı, ülkenin eski başbakanlarından Nikola Gruevski’nin Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Gruevski'nin Macaristan'da olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Macaristan İçişleri Bakanlığı, Nikola Gruevski'nin Macaristan'da olduğunu ve burada iltica talebinde bulunduğunu (Makedonya) İçişleri Bakanlığına teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada da Gruevski hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı bildirildi.

- Macaristan’ın Üsküp Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Makedonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Macaristan'ın Üsküp Büyükelçisi Laszlo Istvan Dux'un, Gruevski hakkındaki bilgilerin diplomatik yollarla da kontrol edilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı, burada da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Viktor Dimovski ile görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Makedonya'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik yolunda hukuk devleti inşa etme, bağımsız yargının işleyişi ve tüm seviyelerdeki yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele gibi değerler üzerinde kalmaya kararlı olduğu belirtildi."

Gruevski, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ölüm tehditleri aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." ifadelerini kullanmıştı. Makedon siyasetçi, Makedonya davasına sadık kalacağını ve ondan asla vazgeçmeyeceğini vurgulamıştı.

Gruevski, Başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında iki yıl hapse mahkum edilmişti. Kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve iki yıllık hapis cezası onanmıştı.

Öte yandan, Üsküp Temel Mahkemesince "Titanik" adlı bir davada, aralarında Gruevski'nin de bulunduğu birkaç kişinin pasaportuna geçen yıl el konmuştu.

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