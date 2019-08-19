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Eski Malezya Başbakanı Rezak’ın duruşması 26 Ağustos’a ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak’ın yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılandığı dava 26 Ağustos tarihine ertelendi.Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, gücü kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, para aklama ve kamu fonundan kendi hesaplarına 42 milyon Malezya ringgit, (57 milyon TL) aktarmak dahil 7 farklı suçtan yargılanıyor.

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak’ın yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılandığı dava 26 Ağustos tarihine ertelendi.
Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, gücü kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, para aklama ve kamu fonundan kendi hesaplarına 42 milyon Malezya ringgit, (57 milyon TL) aktarmak dahil 7 farklı suçtan yargılanıyor. Bugün Malezya Yüksek Mahkemesinde hakim karşısına çıkması beklenen Rezak’ın duruşmasını 26 Ağustos’a ertelendiği duyuruldu. Başsavcı Gopal Sri Ram, davayla ilgili sürecin tamamlanması için bir haftaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yüksek Mahkeme Hakimi Collin Lawrence Sequerah, Başsavcının talebini kabul ederek 26 Ağustos’ta yapılmasına karar verdi.

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