HABER

Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ersel Düzgün: -"Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengin Mir Mehmet Fırat, 12 Temmuz saat 01.44'te Bayındır Söğütözü Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir"

Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ersel Düzgün, "Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengin Mir Mehmet Fırat, 12 Temmuz saat 01.44'te Bayındır Söğütözü Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir." dedi.

Düzgün, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle 2017 ve 2019 yıllarında hastanelerinin Beyin Cerrahisi Bölümü'nde ameliyat olduğunu ancak hastalığının ilerlemesine bağlı olarak tekrardan tedaviye başlandığını söyledi.

Fırat'ın dün gece saatlerinde hayatını kaybettiğini aktaran Düzgün, şöyle konuştu:

"Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle 2017 ve 2019 yıllarında hastanemizin Beyin Cerrahisi Bölümü'nde ameliyat olan ve sonrasında hastalığının ilerlemesine bağlı olarak hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengin Mir Mehmet Fırat, 12 Temmuz saat 01.44'te Bayındır Söğütözü Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir. Merhumun ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı dileriz"

Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geldiği hastanede Fırat'ın ailesine taziyelerini iletti.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
İzmir'de, UNESCO'nun dünya mirası listesindeki agave bitkisi çiçek açtıİzmir'de, UNESCO'nun dünya mirası listesindeki agave bitkisi çiçek açtı
AFAD ekipleri, hayvanlar için de seferber olduAFAD ekipleri, hayvanlar için de seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletv Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat vefatı Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleriyle ilgili flaş gelişme!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Ordu'da yılan korkusu!

Vatandaşlarda büyük korku! Bir kenti istila ettiler

Kavak Deresi'nde panik yaratan görüntü

Panik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.