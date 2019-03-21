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Eski milli futbolcudan engelli hayranına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Milli takımın eski oyuncularından Nihat Kahveci, Bozüyük ilçesindeki evinde ziyaret gerçekleştirdiği engelliye Beşiktaş forması hediye etti

BİLECİK (AA) - Türk futbolunun efsane isimlerinden Nihat Kahveci, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde engelli hayranına ziyarette bulundu.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren Fikret Türk'ü, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile ziyaret eden Kahveci, Beşiktaşlı hayranına imzalı formasını hediye etti.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk, "Bir Beşiktaşlı olarak yıllarca ekranlardan izlediğim muhteşem bir futbolcuyu evimde görmek beni çok mutlu etti. Kendisine ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Nihat Kahveci ise "Fikret kardeşimizi ziyaret ederek, onu biraz olsun sevindirebildiysek ne mutlu bize. Bizleri Bozüyük'te ağırlayan ve bu güzel ziyarete öncü olan Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Bozüyük engelli hayranı Nihat Kahveci

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