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Eski milli futbolcular, hükümlü ve tutuklularla maç yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında Çorum'a gelen eski milli futbolcular, hükümlü ve tutuklularla gösteri maçı oynadı - Eski milli futbolcu Ali Gültiken: "Siz gençleri en azından bir süreliğine bulunduğunuz bu ortamdan alıp başka bir yere götürebildiğimiz için çok mutlu oldum"

ÇORUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında Çorum'a gelen eski milli futbolcular, hükümlü ve tutuklularla buluştu.

Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Salonu'nda düzenlenen panele katılan eski milli futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Hami Mandıralı ve Ergün Penbe, ilk önce tutuklu ve hükümlülerin sorularını yanıtladı.

Projenin yalnızca cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu çocuklara yönelik başladığını ifade eden Ali Gültiken, "Cezaevleri Genel Müdürü ile bu konuyu görüştükten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığından yetkililerle de görüştük ve hepsi çok sıcak baktı. Dolayısıyla iki yıl önce bu projeyi yalnızca size yönelik olarak başlattık. Devam ediyoruz ve çok memnunuz." dedi.

Gençlerle bir araya gelme ve tecrübelerini aktarma fırsatı buldukları için mutlu olduklarının altını çizen Gültiken, "Siz gençleri en azından bir süreliğine bulunduğunuz bu ortamdan alıp başka bir yere götürebildiğimiz için çok mutlu oldum. Buradaki değerli kardeşlerim de bu projenin içerisinde seve seve yer almak istediler ve aldılar." ifadelerini kullandı.

Hami Mandıralı da gönülden istedikleri için bu projeye katıldıklarını ve gittikleri her yerden çok olumlu tepkiler gördüklerini aktardı.

Eski milli futbolcular, panelin ardından kurum içinde yer alan sahada hükümlü ve tutuklularla gösteri maçı oynadı.

Etkinliğin sonunda eski milli futbolculara Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan duvar saati hediye edildi.

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