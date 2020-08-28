Eski mobilyalarla neler yapıldığını görünce çok şaşıracaksınız! Sakın çöpe atmayın...

Hepimizin evinde yenilenmeyi bekleyen eşyalar bulunur. Ancak eşyalarımızı yenilemeye ihtiyaç duyarken bir yandan da o canım eskilerden ayrılmak düşüncesi bizi bazen kararsızlaştırabilir. Peki, onları atmak yerine yenileyerek sil baştan yaratmaya ne dersiniz?

YAŞASIN BOYAMA ŞENLİĞİ

Eskiyen ahşap yüzeyli mobilyalarınızın görünümünü değiştirmek için yapmanız gereken ilk iş öncelikle mobilyanızın üzerindeki eski boyadan kurtulmak. Bunun için mobilyanızı o boyadan kurtulana kadar zımparalamalısınız. Ardından nemli bir bezle sildikten sonra boyanmaya hazır hale gelen mobilyanızı dilediğiniz renge boyayabilirsiniz. Boyama işleminin ardından ince bir fırça ya da sünger uçlu fırça yardımıyla istediğiniz deseni verebilirsiniz.

ORTA SEHPADAN YEPYENİ BİR PUF

Artık renginden ve görünümünden sıkıldığınız orta sehpanızın üzerini önce bir süngerle ardından da dilediğiniz renkte bir kaplama kumaşı ile kaplayarak çok güzel bir puf yapabilirsiniz.

SANDALYELERDEN BANK YAPIMI

Eğer değiştirmeyi düşündüğünüz bir sandalye takımınız varsa onlardan koridorunuza ya da bahçenize harika bir bank yapabilirsiniz. Bunun için üç sandalyeye ihtiyacınız olacak. Üç sandalyeyi yan yana yapıştırarak üzerine üçünü de kaplayacak bir sünger minder yerleştirdikten sonra bahçenizde bank keyfi yapabilirsiniz.