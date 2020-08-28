KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Eski mobilyalarla neler yapıldığını görünce çok şaşıracaksınız! Sakın çöpe atmayın...

Eski mobilyalarla neler yapıldığını görünce çok şaşıracaksınız! Sakın çöpe atmayın...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eski mobilyalarınızı dönüştürmeye karar verip onlardan yepyeni mobilyalar ve dekoratif ürünler yarattığınızda onları atmayı düşündüğünüze kendiniz bile inanamayabilirsiniz. Çünkü biraz emek ve biraz hayal gücü kullanarak o eski püskü dediğiniz mobilyalardan harikalar yaratmanız gerçekten de an meselesi...

Eski mobilyalarla neler yapıldığını görünce çok şaşıracaksınız! Sakın çöpe atmayın...

Hepimizin evinde yenilenmeyi bekleyen eşyalar bulunur. Ancak eşyalarımızı yenilemeye ihtiyaç duyarken bir yandan da o canım eskilerden ayrılmak düşüncesi bizi bazen kararsızlaştırabilir. Peki, onları atmak yerine yenileyerek sil baştan yaratmaya ne dersiniz?

YAŞASIN BOYAMA ŞENLİĞİ

Eskiyen ahşap yüzeyli mobilyalarınızın görünümünü değiştirmek için yapmanız gereken ilk iş öncelikle mobilyanızın üzerindeki eski boyadan kurtulmak. Bunun için mobilyanızı o boyadan kurtulana kadar zımparalamalısınız. Ardından nemli bir bezle sildikten sonra boyanmaya hazır hale gelen mobilyanızı dilediğiniz renge boyayabilirsiniz. Boyama işleminin ardından ince bir fırça ya da sünger uçlu fırça yardımıyla istediğiniz deseni verebilirsiniz.

ORTA SEHPADAN YEPYENİ BİR PUF

Artık renginden ve görünümünden sıkıldığınız orta sehpanızın üzerini önce bir süngerle ardından da dilediğiniz renkte bir kaplama kumaşı ile kaplayarak çok güzel bir puf yapabilirsiniz.

SANDALYELERDEN BANK YAPIMI

Eğer değiştirmeyi düşündüğünüz bir sandalye takımınız varsa onlardan koridorunuza ya da bahçenize harika bir bank yapabilirsiniz. Bunun için üç sandalyeye ihtiyacınız olacak. Üç sandalyeyi yan yana yapıştırarak üzerine üçünü de kaplayacak bir sünger minder yerleştirdikten sonra bahçenizde bank keyfi yapabilirsiniz.

ESKİ TABUREDEN YENİ KOMODİNE

Eski ahşap bir tabureyi çok şık ve yepyeni bir komodin haline getirmek aslında gerçekten de çok kolay. Bunun için yine öncelikle taburemizin eski boyasını güzelce zımparalayalım. Ardından eskitme ahşap boyaları yardımıyla onu güzelce yeni hale getirelim. Ve salonumuzun en güzel yerine belki küçük bir abajur ya da güzel bir fotoğraf çerçevesi ile dekore ederek yerleştirelim.

ÇEKMECELERDEN DEKORATİF RAF

Eğer artık kendisinden kurtulmayı düşündüğünüz ahşap bir çekmeceli dolabınız varsa çekmeceleri hemen bir köşeye ayırın. Çünkü onlardan harika bir kitap ya da aksesuar rafı yaratabilirsiniz. Bunun için öncelikle zımparalama işlemiyle eski boyadan kurtulduktan sonra çekmecelerimizi dilediğimiz renkte bir eskitme boya ile boyayalım. Çekmeceyi yere dik olarak koyacağımız için alt kısmına dört tane ayak monte edelim. Çekmecenin orta kısmının ebatlarına uygun bir şekilde bir raf yerleştirdikten sonra yeni rafınızı kitap ya da aksesuar yerleştirerek güzel bir köşede sergileyebilirsiniz.

ŞİFONYERDEN ŞARAPLIK YAPIMI

Eski şifonyerinizi yepyeni bir objeye dönüştürmenin belki de en yaratıcı yöntemlerinden birisi ondan bir şaraplık yapmak olabilir. Bunun için şifonyerinizin çekmece kapaklarının içine şarap şişesinin yerleştirilebileceği şekilde oval olarak kestirdikten sonra komple zımparalayarak boyamaya hazır hale getirelim. Ardından dilediğiniz renkte boyayarak o eski şifonyerden yepyeni ve son derece şık bir şaraplık elde edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki... Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki...
Az kişi bu yöntemi uyguluyor! Aslında temizlemesi çok kolay Az kişi bu yöntemi uyguluyor! Aslında temizlemesi çok kolay
Bir daha güzellik salonuna gitmeyeceksiniz! Bir daha güzellik salonuna gitmeyeceksiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Sabahlığının içine iç çamaşırı giymedi! Eliyle cinsel organını...
Sabahlığının içine iç çamaşırı giymedi! Eliyle cinsel organını...
Mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
Mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
Az kişi bu yöntemi uyguluyor! Aslında temizlemesi çok kolay
Az kişi bu yöntemi uyguluyor! Aslında temizlemesi çok kolay
İşte günlük burç yorumları!
İşte günlük burç yorumları!
Siz de yakalanmış olabilirsiniz! Ölü popo sendromu nedir?
Siz de yakalanmış olabilirsiniz! Ölü popo sendromu nedir?
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meğer göğüslerde kaşıntı bu yüzden oluşuyormuş! Eğer önlem almazsanız...
Meğer göğüslerde kaşıntı bu yüzden oluşuyormuş! Eğer önlem almazsanız...
Aşırı kırışık kıyafetler için pratik ütü tüyoları! Sadece birkaç dakikada...
Aşırı kırışık kıyafetler için pratik ütü tüyoları! Sadece birkaç dakikada...
Bunları yapmazsanız tahtakuruları evinizi basabilir! Hastalık riski var...
Bunları yapmazsanız tahtakuruları evinizi basabilir! Hastalık riski var...
Tost makinesi nasıl temizlenir? Bu sayede hayatınız çok kolaylaşacak
Az kişi bu yöntemi uyguluyor! Aslında temizlemesi çok kolay
Ölen bitkiyi kurtarmanın 5 etkili yolu
Ölü bitkiyi kurtarmanın en etkili yolu! 24 saat boyunca...
Koyu tenliler, bu makyaj hatalarına dikkat etmeli! İstenmeyen sonuçları önlemek için...
Koyu tenliler, bu makyaj hatalarına dikkat etmeli! İstenmeyen sonuçları önlemek için...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.