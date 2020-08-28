Eski mobilyalarla neler yapıldığını görünce çok şaşıracaksınız! Sakın çöpe atmayın...

Hepimizin evinde yenilenmeyi bekleyen eşyalar bulunur. Ancak eşyalarımızı yenilemeye ihtiyaç duyarken bir yandan da o canım eskilerden ayrılmak düşüncesi bizi bazen kararsızlaştırabilir. Peki, onları atmak yerine yenileyerek sil baştan yaratmaya ne dersiniz?
YAŞASIN BOYAMA ŞENLİĞİ
Eskiyen ahşap yüzeyli mobilyalarınızın görünümünü değiştirmek için yapmanız gereken ilk iş öncelikle mobilyanızın üzerindeki eski boyadan kurtulmak. Bunun için mobilyanızı o boyadan kurtulana kadar zımparalamalısınız. Ardından nemli bir bezle sildikten sonra boyanmaya hazır hale gelen mobilyanızı dilediğiniz renge boyayabilirsiniz. Boyama işleminin ardından ince bir fırça ya da sünger uçlu fırça yardımıyla istediğiniz deseni verebilirsiniz.
ORTA SEHPADAN YEPYENİ BİR PUF
Artık renginden ve görünümünden sıkıldığınız orta sehpanızın üzerini önce bir süngerle ardından da dilediğiniz renkte bir kaplama kumaşı ile kaplayarak çok güzel bir puf yapabilirsiniz.
SANDALYELERDEN BANK YAPIMI
Eğer değiştirmeyi düşündüğünüz bir sandalye takımınız varsa onlardan koridorunuza ya da bahçenize harika bir bank yapabilirsiniz. Bunun için üç sandalyeye ihtiyacınız olacak. Üç sandalyeyi yan yana yapıştırarak üzerine üçünü de kaplayacak bir sünger minder yerleştirdikten sonra bahçenizde bank keyfi yapabilirsiniz.
ESKİ TABUREDEN YENİ KOMODİNE
Eski ahşap bir tabureyi çok şık ve yepyeni bir komodin haline getirmek aslında gerçekten de çok kolay. Bunun için yine öncelikle taburemizin eski boyasını güzelce zımparalayalım. Ardından eskitme ahşap boyaları yardımıyla onu güzelce yeni hale getirelim. Ve salonumuzun en güzel yerine belki küçük bir abajur ya da güzel bir fotoğraf çerçevesi ile dekore ederek yerleştirelim.
ÇEKMECELERDEN DEKORATİF RAF
Eğer artık kendisinden kurtulmayı düşündüğünüz ahşap bir çekmeceli dolabınız varsa çekmeceleri hemen bir köşeye ayırın. Çünkü onlardan harika bir kitap ya da aksesuar rafı yaratabilirsiniz. Bunun için öncelikle zımparalama işlemiyle eski boyadan kurtulduktan sonra çekmecelerimizi dilediğimiz renkte bir eskitme boya ile boyayalım. Çekmeceyi yere dik olarak koyacağımız için alt kısmına dört tane ayak monte edelim. Çekmecenin orta kısmının ebatlarına uygun bir şekilde bir raf yerleştirdikten sonra yeni rafınızı kitap ya da aksesuar yerleştirerek güzel bir köşede sergileyebilirsiniz.
ŞİFONYERDEN ŞARAPLIK YAPIMI
Eski şifonyerinizi yepyeni bir objeye dönüştürmenin belki de en yaratıcı yöntemlerinden birisi ondan bir şaraplık yapmak olabilir. Bunun için şifonyerinizin çekmece kapaklarının içine şarap şişesinin yerleştirilebileceği şekilde oval olarak kestirdikten sonra komple zımparalayarak boyamaya hazır hale getirelim. Ardından dilediğiniz renkte boyayarak o eski şifonyerden yepyeni ve son derece şık bir şaraplık elde edebilirsiniz.
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