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  4. Eski nişanlısına sokak ortasında kabusu yaşattı! Dehşet anları kamerada

Eski nişanlısına sokak ortasında kabusu yaşattı! Dehşet anları kamerada

18.09.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de görenleri dehşete düşüren bir kadına şiddet olayı yaşandı. Bir erkek iddiaya göre, eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darp etti. Kadının darp edildiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

Eski nişanlısına sokak ortasında kabusu yaşattı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak'ta akşam saatlerinde yaşandı. Sudenur P. ile adının Ahmet olduğu öğrenilen eski nişanlısı arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki pompalı tüfekle kadını darp etmeye başladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, nişanlısının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

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KADININ DARBEDİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Genç kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli, kadını pompalı tüfekle darp ediyor.

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Korunmak için saklanan kadına pompalı tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam eden şüpheli tekme de atıyor. Görüntülerde kadının kendini savunmaya çalıştığı sırada, şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı da görülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Bakırköy

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