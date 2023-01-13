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Eski öğretmenine meydan okudu! “Hiçbir yere gelemeyeceğimi söylemişti şimdi para ödeyerek abonem oldu”

13.01.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’da yaşayan 22 yaşındaki Vera Dijkmans, yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satmasıyla tanınıyor. Eski bir ortaokul öğretmeninin kendisinin bir yere gelmeyeceğini söylediğini iddia eden Dijkmans, “Şimdi pata ödeyerek abonem oldu” diyerek meydan okudu.

Eski öğretmenine meydan okudu! “Hiçbir yere gelemeyeceğimi söylemişti şimdi para ödeyerek abonem oldu”

Hollanda’da yaşayan sosyal medya fenomeni Vera Dijkmans, kendisine hayatta hiçbir yere varmayacağını söyleyen eski ortaokul öğretmeninin şimdi OnlyFans hesabına abone olmak için binlerce dolar ödediğini iddia ederek dikkatleri üzerine çekti. Instagram’da 5.6 milyon takipçisi bulunan Dijkmans, son zamanlarda takipçi listesini incelediğinde tanıdık yüzlere rastladığını söyledi. Kendisini eleştiren eski bir ortaokul öğretmeninin kendisinin abonesi olduğunu iddia eden Dijkmans, sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

“KİMLİĞİNİ SAKLAMAYA ÇALIŞTI”

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Eski ortaokul öğretmenini aboneleri arasında gördüğünde şaşırdığını dile getiren Dijkmans, “Kimliğini saklamaya çalıştı ama yüzünü tanıdım. Eski ortaokul öğretmenim olduğunu hemen anladım. O zamanlar bana hayatta hiçbir yere gelemeyeceğimi söyleyerek eleştirmişti. Bana çok kötü davranıyordu. Bu yüzden onu takipçi listemde gördüğümde şaşırdım. O artık benim en büyük hayranım” dedi.

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OnlyFans’ta yaptığı cesur paylaşımları sayesinde yıllık gelirinin 300 bin sterlin (yaklaşık 6 milton 879 bin TL) olduğunu dile getiren Dijkmans, “İlk başta onu listemde gördüğümde son derece şaşırdım ve durumu garip buldum. Bana sosyal medyadan ulaşarak nasıl bir insan olduğumu ve gelişimimi merak ettiğini söyledi. Seksi fotoğraflarım için para ödeyerek bana ulaşmaya çalıştı. Onun samimiyetine inanmadım” diye konuştu.

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sosyal medya OnlyFans

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