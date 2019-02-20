HABER

Eski polislere FETÖ'den hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay, diğerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık emekli polis Ali Türkmen ile tutuksuz yargılanan eski polis Ali Mehmet Metin ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Türkmen, savunmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "SAYA" koduyla derecelendirildiği iddiasını kabul etmediğini belirtti.

Ele geçirilen belgelerin asılsız olduğunu öne süren Türkmen, "Kesinlikle hiçbir terör örgütüyle alakam olmamıştır. 25 senedir vatanıma severek hizmet ettim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Metin de örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "EA" koduyla derecelendirildiği iddiasını kabul etmedi.

Hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savunan sanık, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Metin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Türkmen'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Türkmen'in tahliyesini kararlaştırdı.

O topraklar asırlık mezarlarla kaplı! O topraklar asırlık mezarlarla kaplı!
Türkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyor Türkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceza FETÖ hapis Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' deyip eline fırçayı alınca...

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' dedi ve...

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

Hırsız, suç ortağını yıktığı duvarın altında bıraktı

Hırsız, suç ortağını yıktığı duvarın altında bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.