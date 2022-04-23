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Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, ölüm söylentilerine sert cevap verdi! “Nefret edenler haklılar”

23.04.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, Facebook hesabının bir anda anma sayfasına dönüşmesiyle beraber hayranlarını endişelendirdi. Eski yetişkin filmi yıldızı şimdilerin OnlyFans modeli olan Khalifa, ölüm söylentilerine sosyal medyada cevap verdi.

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, ölüm söylentilerine sert cevap verdi! “Nefret edenler haklılar”

Gerçek adı Jesus Manuel Nieves Cortez olan Khalifa geçtiğimiz aylarda sevgilisi Jhay Cotez’in doğum günün kutlamak için Las Vegas’ta bir organizasyon düzenledi. Sevgilisinin konserini dinledikten sonra sosyal medyadan o anları paylaşan Khalifa’nın Facebook hesabındaki değişimi hayranlarını korkuttu. Facebook sayfasında bir anda, “Mia Khalifa’yı seven insanların hayatlarını hatırlamak ve kutlamak için profillerini ziyaret ederek rahatlık bulacaklarını umuyoruz” ibaresi belirdi. Tüm gönderileri de sayfadan kayboldu ve yerini arkadaşlarının ve ailesinin anısını hatırlamasını ve onurlandırmasını sağlayan bir bölüm yer aldı.

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BAŞÖRTÜSÜ KULLANDIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYORDU

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Mia Khalifa’nın yetişkin film oyuncusu olduğu dönemde başörtüsü kullanması tepkilere neden olmuştu ve ünlü isim ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Hayranlarının endişelerine cevap veren Khalifa, “Henüz ölmedim! İyi hissediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa OnlyFans
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