Eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya FETÖ'den hapis cezası

Geçmişte örgütle tanıştığını ama doğrudan içinde yer almadığını iddia eden Sarıkaya, Şemdinli iddianamesini hazırladıktan sonra aldığı ölüm tehditleri nedeniyle FETÖ ile ilişkisini devam ettirmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Daha sonra esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Sarıkaya, isnat edilen suçlamaların yasal vasfının oluşmadığını, bu nedenle suçsuz olduğunu savundu.

"17/25 Aralık sürecinden sonra bu yapının o günkü anlamıyla cemaat olmadığını, terör örgütünü olduğunu anladığım anda ilişkimi kestim. Bu süreçte yaşadıklarımı bütün samimiyetimle anlattım. Örgütsel yardım aldım ama pişmanlığımı en son zerreme kadar dile getirdim. Hakkımda soruşturma yokken gelip savcıya bu beyanlarda bulundum. FETÖ'cülerle aynı konuma konulacaksam eğer samimiyetle anlattıklarım nerede kaldı? Sırf adım Ferhat Sarıkaya olduğu için mi cezalandırılacağım? Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki samimi anlatımlarımdan yola çıkılarak en azından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum."

Sanık avukatının da savunmasını alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı. Buna göre Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ayrıca hükümle birlikte Sarıkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- Davanın geçmişi

Türkiye, Ferhat Sarıkaya'nın adını 2005'te dönemin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" ve "çete kurmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyle duydu.