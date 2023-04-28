HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kızı sokakta tekme tokat dövdü

Eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kızı sokakta tekme tokat dövdü

28.04.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te kendisinden ayrılan sevgilisiyle karşılan şahıs mahalleyi birbirine kattı. Öfkeli şahıs, eski sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü. Çevredekilerin olayı film izler gibi seyretmesi ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs kız arkadaşına şiddet uygulayarak sokak ortasında darp etti. Çevredekiler olayı film izler gibi izlerken, genç kız kendisini korumaya çalışsa da engel olamadı.

468a800e-5219-4664-8cc4-fba1baa98897

Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan genç kızın eski sevgilisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

09e33c25-4d13-44d0-bb1e-c17b6673af4f

OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kız arabanın arkasına saklanmaya çalışıyor. Genç kızı gören şahıs saçlarından tutarak yüzüne tokatlar atıyor.

b46d5460-ce3f-476f-abd7-6750f9b1485d

Diziyle genç kızın karnına vuruyor. Çevredekiler ise film izler gibi izliyor.

d544fba0-66bc-4857-8fb4-b9ca695dac6e

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEKNOFEST'te konuştu! 'İzmir ve Ankara'da...'TEKNOFEST'te konuştu! 'İzmir ve Ankara'da...'
Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çektiAlmanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti
Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi! Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Pendik darp sevgili

En Çok Okunan Haberler

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Kriz giderek büyüyor! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar: Talep 100 bini aştı

Kriz giderek büyüyor! Çalışacak kimseyi bulamıyorlar: Talep 100 bini aştı

İzmir'deki büyük yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı! Facianın sebebi...

İzmir'deki büyük yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı! Facianın sebebi...

Seçime günler kala açık destek! Resmen duyurdular

Seçime günler kala açık destek! Resmen duyurdular

Kılıçdaroğlu saat vermişti! Müjdeyi sosyal medyadan açıkladı

Kılıçdaroğlu saat vermişti! Müjdeyi sosyal medyadan açıkladı

Dünyanın en ücra adalarından! 13 ay çalışacak eleman aranıyor

Dünyanın en ücra adalarından! 13 ay çalışacak eleman aranıyor

İlginizi Çekebilir

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.