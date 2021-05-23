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Eski sevgili vahşeti: Tekme tokat dövdü, boğazına bıçak dayadı! Kimse durdurmadı

23.05.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta arkaryakıt istasyonunda bulunan marketten alışveriş yapan eski sevgilisi Aysel D.'yi yakalayan Şevket Türksoy, genç kadını tekme tokat dövdü. Boğazına bıçak dayadığı kadının yaşadıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Şevket Türksoy tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eski sevgili vahşeti: Tekme tokat dövdü, boğazına bıçak dayadı! Kimse durdurmadı

Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı

Olay, 11 Mayıs'ta öğle saatlerinde kent merkezi Karatepe Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Şevket Türksoy, alışveriş yapmak için geldiği akaryakıt istasyonun marketinde eski sevgilisi Aysel D. ile karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şevket Türksoy, Aysel D.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, müdahale ederek Şevket Türksoy'u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Türksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDAHALE ETMEDİLER

Öte yandan şiddet olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Şevket Türksoy'un darbederek yere düşürdüğü Aysel D.'ye tekme tokat saldırdığı, belinden çıkardığı bıçağı kadının boğazına dayadığı anlar yer aldı. Aysel D'nin yaklaşık 2 dakika boyunca Şevket Türksoy'ın şiddetine maruz kaldığı, market görevlileri ile müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük tepki topladı.

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DHA

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