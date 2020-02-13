Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

Bu durumlarda nasıl davranmalı? Onunla barışmalı mıyım diye soruyorsunuz. Öncelikle ilişkinizi neden bitirdiğinizi hatırlamaya çalışın. Bazı insanlar çok affedicidir. Araya zaman girse bile kendilerine yapılmış haksızlıkları affederler. Kendilerini yok sayarak kendilerini ilişkiye adarlar. Kalp kırmayı sevmezler ve en çok bu sebeple kendi kalpleri kırılır. HALA DUYGULARINIZ VARSA... Böyle biriyseniz ilişkinizin gerçekte neden bittiğini net olarak hatırlamanız gerçekçi bir beklenti olmayacaktır. Hep yaptıklarına affedebilmek için kendinizce haklı sebepler bulacaksınız. Özellikle hala duygunuz varsa olaylara tarafsız bakabilmeniz daha da güç olacaktır. Bu gibi durumlarda gerçekten nötr kalarak olanları irdeleyin. Eğer ayrılma sebepleriniz içinde bu sebepler varsa, örneğin, size kendinizi değersiz hissettirmesi, size kötü davranması, zarar vermesi, sizi yok sayması, size kendinizi hep suçlu ve yetersiz hissettirmesi gibi sebepler, bu demektir ki ilişkiye başladığınızda tekrar benzer şeyleri yaşayacaksınız.

İLETİŞİM KURAMADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORSANIZ İletişim kuramadığınızı düşünüyorsanız, bir konu hakkında uzlaşamadığımızı, ortak problem çözme becerinizin olmadığını benzer problemleri yaşamanız muhtemeldir. Çünkü insanlar tartışma ve kriz anlarında kendilerince bir problem çözme metodu izlerler. Çoğu zaman metodların işlevsiz olması bile alışkanlıklarını değiştirebilmeye yetmez. Öncelikle doğru iletişim kurduğundan emin olmak gerekir yoksa yine aynı sonuçla karşılaşırsınız. İkinci sorulması gereken şey, size gerçekten dönmek mi istiyor yoksa yalnızlığı arasında egosunu mu tatmin etmeye çalışıyor? Bu tarz durumları anlamanız da onun davranışlarına dikkat etmenizle çözülecektir. O ZAMAN SİZİ YOKLUYORDUR Örneğin sizi arıyor, sizi bir yerlere davet ediyor görmek için çabalıyorsa, istikrarlı davranıyorsa başka, size mesaj atıyor, sosyal medyadan sadece fotoğrafınızı beğeniyorsa, olursa olur olmazsa olmaz bir tarzdaysa o zaman sizi yokluyordur.

Yoklama hareketi hala orada olup olmadığınızı test etmek için yapılan bir harekettir. Aslında karşınızdaki kişi sizinle birlikte olmak istemez ama sizin ilgi alakanız onun hoşuna gider. Hala onu düşündüğünüz ile ilgili edindiği tatmin kendisine yetecektir ve yettiğinde de yine sizden uzaklaşacaktır.