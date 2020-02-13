Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

Bu durumlarda nasıl davranmalı? Onunla barışmalı mıyım diye soruyorsunuz. Öncelikle ilişkinizi neden bitirdiğinizi hatırlamaya çalışın.
Bazı insanlar çok affedicidir. Araya zaman girse bile kendilerine yapılmış haksızlıkları affederler. Kendilerini yok sayarak kendilerini ilişkiye adarlar. Kalp kırmayı sevmezler ve en çok bu sebeple kendi kalpleri kırılır.
HALA DUYGULARINIZ VARSA...
Böyle biriyseniz ilişkinizin gerçekte neden bittiğini net olarak hatırlamanız gerçekçi bir beklenti olmayacaktır. Hep yaptıklarına affedebilmek için kendinizce haklı sebepler bulacaksınız. Özellikle hala duygunuz varsa olaylara tarafsız bakabilmeniz daha da güç olacaktır. Bu gibi durumlarda gerçekten nötr kalarak olanları irdeleyin.
Eğer ayrılma sebepleriniz içinde bu sebepler varsa, örneğin, size kendinizi değersiz hissettirmesi, size kötü davranması, zarar vermesi, sizi yok sayması, size kendinizi hep suçlu ve yetersiz hissettirmesi gibi sebepler, bu demektir ki ilişkiye başladığınızda tekrar benzer şeyleri yaşayacaksınız.
İLETİŞİM KURAMADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORSANIZ
İletişim kuramadığınızı düşünüyorsanız, bir konu hakkında uzlaşamadığımızı, ortak problem çözme becerinizin olmadığını benzer problemleri yaşamanız muhtemeldir. Çünkü insanlar tartışma ve kriz anlarında kendilerince bir problem çözme metodu izlerler. Çoğu zaman metodların işlevsiz olması bile alışkanlıklarını değiştirebilmeye yetmez.
Öncelikle doğru iletişim kurduğundan emin olmak gerekir yoksa yine aynı sonuçla karşılaşırsınız. İkinci sorulması gereken şey, size gerçekten dönmek mi istiyor yoksa yalnızlığı arasında egosunu mu tatmin etmeye çalışıyor? Bu tarz durumları anlamanız da onun davranışlarına dikkat etmenizle çözülecektir.
O ZAMAN SİZİ YOKLUYORDUR
Örneğin sizi arıyor, sizi bir yerlere davet ediyor görmek için çabalıyorsa, istikrarlı davranıyorsa başka, size mesaj atıyor, sosyal medyadan sadece fotoğrafınızı beğeniyorsa, olursa olur olmazsa olmaz bir tarzdaysa o zaman sizi yokluyordur.
Yoklama hareketi hala orada olup olmadığınızı test etmek için yapılan bir harekettir. Aslında karşınızdaki kişi sizinle birlikte olmak istemez ama sizin ilgi alakanız onun hoşuna gider. Hala onu düşündüğünüz ile ilgili edindiği tatmin kendisine yetecektir ve yettiğinde de yine sizden uzaklaşacaktır.
NE DEĞİŞTİ DE TEKRAR DENEMEK İSTİYOR?
Üçüncüsü, bunu da karşınızdaki kişiye sormalısınız, ne değişti? O zaman ilişkiniz yolunda gitmedi ama şu an sizinle iletişime geçti peki neden? Yani ne değişti de tekrar denemek istiyor? İlişkinizin ne kadar sürdüğü ve ilişkinizin boyutu neydi?
Genellikle çok uzun süreli ilişkilerde birbirinden kopup tekrar tekrar dönme davranışları olur. Ancak değişen bir şey yoktur. Tekrar başladığınızda bakarsınız her şey hala aynı. İlk zamanlar bu duygu güvenli hissettirir zaten bildiğiniz tanıdığınız kişi ve tepkiler diye görürsünüz ama bir problem durumuyla karşılaştığınızda ise sonuç aynı olur. Bir de tekrar tekrar barıştığınız için her seferinde ilişkinizde saygı sınırını daha da yitirirsiniz.
SADAKATİ NASILDI?
Her ayrılığınızda tekrar tekrar yıpranırsınız. Sürekli ayrılma travmasını kendinize yaşatmak istemeyeceğiniz kadar değerlisiniz unutmayın! Esas almanız gereken dördüncü madde, sizi aldattı mı? Sadakati nasıldı? İlişkinizde sorumluluk alması nasıldı? İlişkinizde ağırlıklı olan şey birbirinizin düşünceleri miydi yoksa cinsellik miydi?
Beşincisi ne hissediyorsunuz? İç sesinizi dinleyin. Mantıkla düşünmeye çalışın. Karar veremiyorsanız size o zamanları hatırlatması için durumdan haberdar olan arkadaşlarınıza yada yakın çevrenize sorabilirsiniz.
Genellikle mantık duygulardan ön planda olmalıdır. Mantık size yalan söylemez. Sadece sevgi evliliklerde tek başına bir ilişkinin kurtulması için yeterli olmayabiliyor. Bu sebeple birlikteliğe başladığınızda ilişkinizin nasıl bir aksiyon alabilceğini önceden kestirmeye çalışarak, ilişki ile ilgili yeni beklentilerinizi, değişmez kurallarınızı net olarak ortaya koyarak konuşmanızı yapın.
Uzman Klinik Psikolog
Melda Yakupoğlu
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