KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

Uzm. Psk. Melda Yakupoğlu Uzm. Psk. Melda Yakupoğlu
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar bir ilişki içerisinde çoğu zaman alttan alabiliyor ve yapıcı olabilir. Erkekler ise sorumluluk getiren bir ilişkiye hazır olmadıklarında ilişkilerini çabuk tüketebiliyorlar. Ancak ilişkileri bitse üstünden zaman geçse bile bazen geriye dönüşler yaşayabiliyorlar. Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu, "Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?" sorusuna açıklı getirdi.

Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

Bu durumlarda nasıl davranmalı? Onunla barışmalı mıyım diye soruyorsunuz. Öncelikle ilişkinizi neden bitirdiğinizi hatırlamaya çalışın.

Bazı insanlar çok affedicidir. Araya zaman girse bile kendilerine yapılmış haksızlıkları affederler. Kendilerini yok sayarak kendilerini ilişkiye adarlar. Kalp kırmayı sevmezler ve en çok bu sebeple kendi kalpleri kırılır.

HALA DUYGULARINIZ VARSA...

Böyle biriyseniz ilişkinizin gerçekte neden bittiğini net olarak hatırlamanız gerçekçi bir beklenti olmayacaktır. Hep yaptıklarına affedebilmek için kendinizce haklı sebepler bulacaksınız. Özellikle hala duygunuz varsa olaylara tarafsız bakabilmeniz daha da güç olacaktır. Bu gibi durumlarda gerçekten nötr kalarak olanları irdeleyin.

Eğer ayrılma sebepleriniz içinde bu sebepler varsa, örneğin, size kendinizi değersiz hissettirmesi, size kötü davranması, zarar vermesi, sizi yok sayması, size kendinizi hep suçlu ve yetersiz hissettirmesi gibi sebepler, bu demektir ki ilişkiye başladığınızda tekrar benzer şeyleri yaşayacaksınız.

İLETİŞİM KURAMADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORSANIZ

İletişim kuramadığınızı düşünüyorsanız, bir konu hakkında uzlaşamadığımızı, ortak problem çözme becerinizin olmadığını benzer problemleri yaşamanız muhtemeldir. Çünkü insanlar tartışma ve kriz anlarında kendilerince bir problem çözme metodu izlerler. Çoğu zaman metodların işlevsiz olması bile alışkanlıklarını değiştirebilmeye yetmez.

Öncelikle doğru iletişim kurduğundan emin olmak gerekir yoksa yine aynı sonuçla karşılaşırsınız. İkinci sorulması gereken şey, size gerçekten dönmek mi istiyor yoksa yalnızlığı arasında egosunu mu tatmin etmeye çalışıyor? Bu tarz durumları anlamanız da onun davranışlarına dikkat etmenizle çözülecektir.

O ZAMAN SİZİ YOKLUYORDUR

Örneğin sizi arıyor, sizi bir yerlere davet ediyor görmek için çabalıyorsa, istikrarlı davranıyorsa başka, size mesaj atıyor, sosyal medyadan sadece fotoğrafınızı beğeniyorsa, olursa olur olmazsa olmaz bir tarzdaysa o zaman sizi yokluyordur.
Yoklama hareketi hala orada olup olmadığınızı test etmek için yapılan bir harekettir. Aslında karşınızdaki kişi sizinle birlikte olmak istemez ama sizin ilgi alakanız onun hoşuna gider. Hala onu düşündüğünüz ile ilgili edindiği tatmin kendisine yetecektir ve yettiğinde de yine sizden uzaklaşacaktır.

NE DEĞİŞTİ DE TEKRAR DENEMEK İSTİYOR?

Üçüncüsü, bunu da karşınızdaki kişiye sormalısınız, ne değişti? O zaman ilişkiniz yolunda gitmedi ama şu an sizinle iletişime geçti peki neden? Yani ne değişti de tekrar denemek istiyor? İlişkinizin ne kadar sürdüğü ve ilişkinizin boyutu neydi?

Genellikle çok uzun süreli ilişkilerde birbirinden kopup tekrar tekrar dönme davranışları olur. Ancak değişen bir şey yoktur. Tekrar başladığınızda bakarsınız her şey hala aynı. İlk zamanlar bu duygu güvenli hissettirir zaten bildiğiniz tanıdığınız kişi ve tepkiler diye görürsünüz ama bir problem durumuyla karşılaştığınızda ise sonuç aynı olur. Bir de tekrar tekrar barıştığınız için her seferinde ilişkinizde saygı sınırını daha da yitirirsiniz.

SADAKATİ NASILDI?

Her ayrılığınızda tekrar tekrar yıpranırsınız. Sürekli ayrılma travmasını kendinize yaşatmak istemeyeceğiniz kadar değerlisiniz unutmayın! Esas almanız gereken dördüncü madde, sizi aldattı mı? Sadakati nasıldı? İlişkinizde sorumluluk alması nasıldı? İlişkinizde ağırlıklı olan şey birbirinizin düşünceleri miydi yoksa cinsellik miydi?

Beşincisi ne hissediyorsunuz? İç sesinizi dinleyin. Mantıkla düşünmeye çalışın. Karar veremiyorsanız size o zamanları hatırlatması için durumdan haberdar olan arkadaşlarınıza yada yakın çevrenize sorabilirsiniz.

Genellikle mantık duygulardan ön planda olmalıdır. Mantık size yalan söylemez. Sadece sevgi evliliklerde tek başına bir ilişkinin kurtulması için yeterli olmayabiliyor. Bu sebeple birlikteliğe başladığınızda ilişkinizin nasıl bir aksiyon alabilceğini önceden kestirmeye çalışarak, ilişki ile ilgili yeni beklentilerinizi, değişmez kurallarınızı net olarak ortaya koyarak konuşmanızı yapın.

Uzman Klinik Psikolog
Melda Yakupoğlu

www.meldayakupoglu.com
Instagram: @uzm.psk.meldayakupoglu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Varis tedavisi hakkında bilmeniz gerekenlerVaris tedavisi hakkında bilmeniz gerekenler
PARTNER Fenerbahçe'nin eski yengesi tatil pozlarıyla büyüledi! Fenerbahçe'nin eski yengesi tatil pozlarıyla büyüledi!
Vajinismus ilişkinizi kabusa çevirmesin! Vajinismus ilişkinizi kabusa çevirmesin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski sevgili, ayrılık, Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu,

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye destek yağıyor!

Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye destek yağıyor!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

12 gün evli kaldı! Borçlarını ödetip terk etti

12 gün evli kaldı! Borçlarını ödetip terk etti

Buna 'felaket' denir

Buna 'felaket' denir

Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya açıklaması...

Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya açıklaması...

Regl deyip geçmeyin! İntihar bile düşünülebiliyor

Regl deyip geçmeyin! İntihar bile düşünülebiliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Erkeklerin yüzde 70'inde sertleşme sorunu var

Erkeklerin yüzde 70'inde sertleşme sorunu var

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilimsel açıklama: Kadınlar temizlik yapan erkekleri daha çekici buluyor

Bilimsel açıklama: Kadınlar temizlik yapan erkekleri daha çekici buluyor

Vajinismus ilişkinizi kabusa çevirmesin!

Vajinismus ilişkinizi kabusa çevirmesin!

Love Bombing: Bir narsistin gizli silahı!

'Oysa her şey ne güzel başlamıştı ne oldu da bitti' diyorsanız...

Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!

Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!

Evliliğin beşinci ve yedinci yılı riskli! ve Boşanmanın en büyük sebebi ise iletişimsizlik

Evliliğin beşinci ve yedinci yılına dikkat!

İlişkiyi güçlü tutmanın yolu birbirinizi iki haftada bir görmekten geçiyor

Uzmanlar açıkladı: İki haftada bir yeterli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.