Eski sevgililere geri dönüş... Astrolog Merve Rençber'den Boğa Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı boğa burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında boğa burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda boğa burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Boğa Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu... Boğa Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs) Bu ay yakın ilişkilerinizde, dostluklar ve partnerlikte değişimler yaşanabilir. Güven sorgulaması, gizli durumlar, gizli durumların açığa çıkması söz konusu olabilir. Kendinizi, ilişkilerinizi, ilişkilerdeki tavrınızı sorgulayabilir, zihinsel değişimlere gidebilirsiniz. 2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Aşk ve ilişkiler alanınızda yaşayacağınız bu transit, ay boyunca ilişkilerde düzen ve alışkanlık ile yenilik ve heyecan konularını öne çıkaracak. Mevcut düzene bağlanma ile yeni ve farklı olana gitme arasında olabilirsiniz. İş hayatında başarılı olma isteği, ilişkilerde ilgi ve beklenti isteği, yaşamdan ve hayattan keyif alma arzusu artacak.

14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. İlişkiler alanınızda yaşayacağınız bu retro, geçmiş ilişkileri önünüze getirebilir. Eski dostlar, eski sevgililer karşınıza gelebilir. Özlem ve arzular öne çıkabileceği gibi, takıntı ve saplanma, ısrarcılık hali de çalışabilir. Bu retro ile geçmişe veya karşınızdaki kişiye saplanmak yerine, hatalı yanlarınızı keşfederek bu noktalarda değişime gitmeli, ilişkilerinizdeki algınızı ve seçimlerinizi iyileştirmeye çalışmalısınız. Kendi değerinizi fark ederek daha sağlıklı seçimler yapabilirsiniz. 16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında tüm sosyal ilişkileriniz önemli olacak. Doğru yerde evet, doğru yerde hayır demek daha önemli. Bu yüzden bu süreçte ilişkilerinizi duygusallık, vicdan, alışkanlık gibi noktalardan sıyrılarak değerlendirmelisiniz. Objektif olmak, büyük resmi görmek, olaya uzaktan bakabilmek oldukça önemlidir. Bu Yeni Ayın etkileriyle yeni bir ilişki, yeni duygular, yeni kişilerle tanışma gündeminizde olabilir. Aşk-arkadaşlık arasında bir ilişki ortaya çıkabilir. Sevgilinizle keyifli aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Bazı ilişkilerde bu dönemde küslük ve barışmalar olacaktır. Bu ay pek çok ilişkinizin enerjisi değişiyor olacak.