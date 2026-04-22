KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Aşk - Cinsellik

Eski sevgilinizin sizi unutamadığını gösteren 6 davranış

Ayrılık sonrası herkes yoluna devam ettiğini söyler… Ama bazı davranışlar gerçeği ele verir. Eski sevgiliniz bu hareketleri yapıyorsa, sizi hala unutamamış olabilir.

Eski sevgilinizin sizi unutamadığını gösteren 6 davranış
Gökçen Kökden

İlişkiler bitse de duygular her zaman aynı hızla bitmez. Özellikle bazı küçük ama dikkat çekici davranışlar, eski sevgilinizin sizi tamamen unutamadığını gösterebilir. Peki hangi işaretlere dikkat etmek gerekir? İşte çoğu kişinin gözden kaçırdığı o detaylar…

Eski sevgilinizin sizi unutamadığını gösteren 6 davranış 1

İletişimi tamamen koparmaz

Bazen nasılsın? mesajı, bazen anlamsız bir bahaneyle yazılan bir cümle… Sürekli bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyorsa, bu tamamen tesadüf olmayabilir.

Sosyal medyada sizi takip etmeye devam eder

Hikayelerinizi izliyor, paylaşımlarınızı beğeniyor ya da dolaylı yollarla sizi kontrol ediyorsa, hayatınızdan tamamen çıkamadığını gösterir.

Ortak çevrenizden sizi sorar

Eski sevgilinizin sizi unutamadığını gösteren 6 davranış 2

Sizinle doğrudan konuşmasa bile, arkadaşlarınız üzerinden hayatınızda neler olduğunu öğrenmeye çalışıyorsa, hala ilgisi ve merakı devam ediyor olabilir.

Hayatındaki değişimleri sizinle paylaşmak ister

Yeni bir işe girdiğinde, bir başarı elde ettiğinde ya da önemli bir gelişme olduğunda size yazıyorsa, hala sizin onayınıza değer veriyor olabilir.

Hayatınızdaki gelişmelere karşı duygusal tepki verebilir

Yeni biriyle görüştüğünüzü öğrendiğinde mesafeli davranması, konuyu değiştirmesi ya da beklenenden farklı bir tepki vermesi, bu durumu tamamen duygusuz karşılayamadığını gösterebilir. Bu tür tepkiler, duyguların tamamen kapanmadığına işaret edebilir.

Eski sevgilinizin sizi unutamadığını gösteren 6 davranış 3

Arkadaş kalalım demekte ısrarcıdır

Gerçekten sadece arkadaş kalmak istemekten ziyade, sizi tamamen kaybetmemek için bu yolu seçmiş olabilir.

Her davranış tek başına kesin bir anlam taşımayabilir. Ancak bu işaretlerin birkaçı bir araya geliyorsa, eski sevgilinizin sizi tamamen unutamadığını söylemek mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler:
Aşk ilişkiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.