Eski sevgilinizin sizi unutamadığını gösteren 6 davranış

İlişkiler bitse de duygular her zaman aynı hızla bitmez. Özellikle bazı küçük ama dikkat çekici davranışlar, eski sevgilinizin sizi tamamen unutamadığını gösterebilir. Peki hangi işaretlere dikkat etmek gerekir? İşte çoğu kişinin gözden kaçırdığı o detaylar…

İletişimi tamamen koparmaz

Bazen nasılsın? mesajı, bazen anlamsız bir bahaneyle yazılan bir cümle… Sürekli bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyorsa, bu tamamen tesadüf olmayabilir.

Sosyal medyada sizi takip etmeye devam eder

Hikayelerinizi izliyor, paylaşımlarınızı beğeniyor ya da dolaylı yollarla sizi kontrol ediyorsa, hayatınızdan tamamen çıkamadığını gösterir.

Ortak çevrenizden sizi sorar

Sizinle doğrudan konuşmasa bile, arkadaşlarınız üzerinden hayatınızda neler olduğunu öğrenmeye çalışıyorsa, hala ilgisi ve merakı devam ediyor olabilir.

Hayatındaki değişimleri sizinle paylaşmak ister

Yeni bir işe girdiğinde, bir başarı elde ettiğinde ya da önemli bir gelişme olduğunda size yazıyorsa, hala sizin onayınıza değer veriyor olabilir.

Hayatınızdaki gelişmelere karşı duygusal tepki verebilir

Yeni biriyle görüştüğünüzü öğrendiğinde mesafeli davranması, konuyu değiştirmesi ya da beklenenden farklı bir tepki vermesi, bu durumu tamamen duygusuz karşılayamadığını gösterebilir. Bu tür tepkiler, duyguların tamamen kapanmadığına işaret edebilir.

Arkadaş kalalım demekte ısrarcıdır

Gerçekten sadece arkadaş kalmak istemekten ziyade, sizi tamamen kaybetmemek için bu yolu seçmiş olabilir.

Her davranış tek başına kesin bir anlam taşımayabilir. Ancak bu işaretlerin birkaçı bir araya geliyorsa, eski sevgilinizin sizi tamamen unutamadığını söylemek mümkün olabilir.