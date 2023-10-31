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Eski sevgilisine kabusu yaşattı, kendini bakın nasıl savundu: 'Tecavüz ettiğimi söyleyerek...'

31.10.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de Fatih D., ayrıldığı eski sevgilisi Gamze C.'yi sokak ortasında 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istenen Fatih D., ilk kez hakim karşısına çıktı. "Ayrılmamam için kendisine tecavüz ettiğimi söyleyerek hakkımda suç duyurusunda bulunmakla beni tehdit ediyordu" diyen Fatih D., “Kadın olmasının getirdiği avantajı kullanarak ben ona saldırmışım gibi gösterip mağduriyet oluşturuyor” sözleriyle kendisini savundu. İşte detaylar...

Eski sevgilisine kabusu yaşattı, kendini bakın nasıl savundu: 'Tecavüz ettiğimi söyleyerek...'

Haziran ayının başlarında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi sağın sokakta meydana gelen olayda, spor eğitmeni Gamze C., arkadaşı ile yürüdüğü esnada arkasından koşarak gelen eski sevgilisi Fatih D.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olay sonrası vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 15 bıçak darbesiyle yaralanan Gamze C., Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan cani eski sevgili, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, hakkında hazırlanan 7 sayfalık iddianamede ’Israrlı takip’, ’Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ’Tehdit’ suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edilen Fatih D., hakim karşısına çıktı.

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'KENDİSİNE TECAVÜZ ETTİĞİMİ SÖYLEYEREK...'

Yolda karşılaştığı eski sevgilisinin kendisine küfür ettiğini ve sinirlenerek saldırdığını, bıçağın ise eline nasıl geçtiğini hatırlamadığını iddia eden cani eski sevgili Fatih D., mahkemedeki ilk ifadesinde “Öncelikli olarak üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Gamze, yanında bulunan tanık ve ailesi bir suç örgütüdür. Beni defalarca tahrik edip galeyana getirip sonra da kendilerini mağdur olarak gösterdiler. Gamze ilişkimizin devam ettiği süreçte benden yaklaşık 4 milyon TL para aldı. Ben bu parayı geri ödemesini istediğimde beni tornavida ile kolumdan yaraladı. Aynı şekilde kulağımın arkasından da yaraladı. Zaten bunlar adli rapor olarak mevcut. Gamze ve ailesiyle aramızda gerçeklesen olaylara dair pek çok soruşturma dosyamız mevcut. Gamze sürekli beni kandırarak bir yerlere çağırma suretiyle aslında kendisi bana şiddet uyguluyor. Beni hürriyetimden yoksun bıraktığı halde kadın olmasının getirdiği avantajı kullanarak ben ona saldırmışım gibi gösterip mağduriyet oluşturuyor. Olay günü alkol almıştım. Yürürken karşılaştık ve yüzüme karşı gülerek küfür etti. Küfür ağrıma gitti, bir sinirle gidip elimdeki telefonla kendisine vurdum, sonrasını hatırlamıyorum. Bıçak elime nasıl geçti hatırlamıyorum. Ancak Gamze bu gibi aletler taşıyan birisidir, büyük ihtimalle o bana vurmak için çıkartmıştır. Ben de elinden alıp ona vurmuşumdur. Kendisine herhangi bir mesaj göndermedim ve tehdit etmedi. Ben kendisinden kurtulmaya çalışıyordum. Ayrılmamam için kendisine tecavüz ettiğimi söyleyerek hakkımda suç duyurusunda bulunmakla beni tehdit ediyordu” dedi.

15 Bıçak darbesi için 25 yıl hapis talebi

Mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Ocak tarihine erteledi.

İHA

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tecavüz Eskişehir bıçaklı saldırı

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