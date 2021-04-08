HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı

Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı

08.04.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde barışmak ve evlenmeye ikna etmek için gittiği eski sevgilisi B.K.’nin 4’üncü kattaki evinde, kadının oğlu uyanınca balkondan balkondan sarkarak kaçmaya çalışan Özkan A., 1’inci kattan düşüp ağır yaralandı.

Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı

Olay, saat 03.00 sıralarında Reis Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Özkan A. (37) konuşmak için eski sevgilisi olduğu ileri sürülen B.K.'nin 4'üncü kattaki evine gitti. Özkan A. ile barışıp evlenmeye ikna etmeye çalıştığı B.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada B.K.'nin odada uyuyan oğlu uyandı. Eski sevgilisinin oğlunu karşısında gören Özkan A., balkona kaçıp, kapıyı kilitledi. Özkan A. daha sonra balkondan balkona tutunup 1'inci kata kadar, tadilat nedeniyle kurulu olan demir iskeleye ulaştı. Ancak Özkan A., burada dengesini kaybedip aşağı düştü. Beton zemine çakılan Özkan A., ağır yaralandı.

Gürültüye uyanan bina sakinleri, polis vei sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Özkan A.'yı ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Özkan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, B.K. ve oğlunu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Meteoroloji'den birçok il için kar uyarısı! Meteoroloji'den birçok il için kar uyarısı!
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.