Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşının yaptığı harekete öyle bir cevap verdi ki... “Kargoyla eşek dışkısı gönderdim”

İngiltere’de yaşayan Sophie Horton isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Sevgilisinin kendisiyle birlikte olduğu sürede Karen adındaki bir başka kadınla da ilişki yaşadığını öğrenen Horton hayatının en kaos dolu dönemine adım attı. Karen’in o dönemki sevgilisi Adam’la birlikte çekilen fotoğraf ve mesajlarını gördükten sonra aldatıldığını anlayan Horton, “Asıl sevgilisinin kendisi olduğunu söyleyerek beni ihanetle suçluyordu. Şoke oldum” dedi.

“BİLİNÇLİ OLARAK DAĞITILDIĞINI ANLADIM”

Horton ihanetin ortaya çıkmasından sonra telefonunun hiç susmadığını ve sürekli olarak çeşitli klinik, güzellik salonları, masaj salonları hatta genel evlerden bile randevu için aradığını söyledi. Çağrılarla mücadele etme konusuda zorluk yaşadığını ifade eden Horton, “Bir ay boyunca her gün başka başka numalardan sürekli olarak arandım. Sonunda numaramın bilinçli olarak dağıtıldığını anladım” diye konuştu.

İNTİKAM PLANINI DEVREYE SOKTU

Karen’in numarasını verdiğini anladıktan sonra Horton rakibesinin adresini ortak bir arkadaşlarından alarak intikam planını devreye soktu. Horton, eşek dışı siparişi vererek bir kutunun içine koydu ve Karen’in evine gönderdi. Kargosundan sonra haklarında hiçbir bilgi almadığını belirten Horton, “Kargoyla eşek dışkısı gönderdim. Hiç eline ulaştı mı bilmiyorum ama umarım almıştı. O zamandan beri onun hakkında hiçbir şey duymadım. Eski sevgilimin profilinde fotoğraflarını kaldırdığını gördüm. Sanırım ayrılmışlar” dedi.