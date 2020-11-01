Eski sevgiliye dönüş... Yengeç Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Yengeç Burcu Kasım aylık burç yorumu...
Bu ay aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde önemli deneyimler içinde olabilirsiniz. Yoğun ve yüksek duygular içinde olabilir, zaman zaman aşırı duygusal tavır ve tepkiler içinde olabilirsiniz. Süregelen bir duygunuz bu ayki gelişmelerle değişebilir.
11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren daha kapalı kutu olabilir, duygu ve düşüncelerinizi zaman zaman kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Karşınızdakileri etkileyebileceğiniz, zaman zaman manipüle edebileceğiniz bir süreç. Beraberinde takıntılı düşüncelere, saplantılı fikirlere karşı dikkatli olmalı, zihninizi berrak tutmaya, korku ve kaygıları kesmeye odaklanmalısınız. Daha açık konuşmalar yapmaktan çekinmeyin.
14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Yaklaşık 2,5 aydır aşk hayatında, ilişkilerde ve kariyerde; yaşamınızın önemli noktalarında karmaşa ve düzensizlik getiren bu sürecin sonuna geliyorsunuz. Bu tarihten itibaren iş ve özel hayatınızda ilerlemeye, sonuç almaya başlayacak, harekete geçme enerjisini daha yoğun hissedeceksiniz. Aynı zamanda uzamış davalarınız bu tarihten itibaren sonuçlanabilir, bir sıkıntı ve yükten kurtulabilirsiniz.
15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda çalışacak bu Yeni ay, gebelik ve doğum gibi konuları gündeme getirebilir. Çocuk sahibi olma kararı verebilirsiniz. Yalnızlar için yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Yoğun duygular içinde olabilir, güçlü bir aşk başlangıcı yapabilirsiniz. Sizi beslemeyen, zararlı hale gelmiş ilişkilerin ise vadesi tükenebilir, bitişe gidebilir. Bu dönemin pozitif etkilerinden yararlanmak için, geçmişle bağınızı kesmeye, enerji alanınıza ve bilinçaltınıza odaklanmaya çalışmalısınız.
21 Kasımda Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren günlük yaşamdaki şanslarınız artabilir. Mesleğinizde ve çalışma ortamınızda sizi öne çıkaran koşullar içinde olabilirsiniz. İşiniz için yatırımlar yapabilir, daha önce yaptığınız yatırımların ve emeğin karşılığını maddi olarak alabilirsiniz. Kazançlarla ilgili bu tarihten itibaren bereketli bir süreç söz konusu.
Astrolog Merve Rençber
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