Eski sevgiliye dönüş... Yengeç Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Yengeç Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Yengeç burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde önemli deneyimler içinde olabilirsiniz. Yoğun ve yüksek duygular içinde olabilir, zaman zaman aşırı duygusal tavır ve tepkiler içinde olabilirsiniz. Süregelen bir duygunuz bu ayki gelişmelerle değişebilir.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren daha kapalı kutu olabilir, duygu ve düşüncelerinizi zaman zaman kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Karşınızdakileri etkileyebileceğiniz, zaman zaman manipüle edebileceğiniz bir süreç. Beraberinde takıntılı düşüncelere, saplantılı fikirlere karşı dikkatli olmalı, zihninizi berrak tutmaya, korku ve kaygıları kesmeye odaklanmalısınız. Daha açık konuşmalar yapmaktan çekinmeyin.