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Eski sevgiliyi unutmanın yolları

Uzm. Psk. Melda Yakupoğlu Uzm. Psk. Melda Yakupoğlu
AŞK HABERLERİ  | 23.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

İlişkiler yaşanıyor ve bitiyor. Ne kadar süre ve neler paylaştığıyla da ilgili olarak bazı kişiler eski sevgililerini unutmakta daha çok zorlanıyorlar. Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu, eski sevgilinizi unutmanın yollarını yazdı.

Eski sevgiliyi unutmanın yolları

'ŞİMDİ ONU UNUTMAM LAZIM' DÜŞÜNCESİNDEN KURTULMAK

Zihnimize bir şeyi unutmasını ne kadar söylersek her şey bize o şeyin kendisini hatırlatacaktır. Çünkü ister istemez odak noktamız o düşüncenin kendisi olacaktır. Aslında bir nebze takıntıları yenmek için kullandığımız yöntemler eski sevgiliyi unutmak için kullanılanlara benzer. “Unutmam lazım, unutmalıyım” gibi söylemler gereklilik cümlesidir. Bu şekildeki düşünme biçiminiz unutamamanıza neden olur. İlk olarak bu düşünce biçiminizi değiştirerek işe başlamanız daha iyi olacaktır. “Unutursam daha iyi olacak” şeklinde düşüncenizi değiştirip serbest bırakmak ve baskılamamak daha işlevsel ve uygun olacaktır. İnsanlar gereklilik cümlelerini kurduklarında genellikle kaygı hissederler. Kaygı seviyeniz arttıkça da daha çok “unutmalıyım” dersiniz kendinize.

Bu döngü içerisine girerseniz algıda seçicilik ile özellikle size onu hatırlatacak şeyleri görür, bulur ve çekersiniz. Ayrılık acılı ya da aşk dolu şarkılar, sevgilinizin davranış tarzı, parfümü, belki cep telefonunuzun kendisi bile size onu hatırlatabilir. Nelerin size onu hatırlattığı konusunda uyanık olmak gerekir. Özellikle de duyu organlarınızla algıladığınız şeyler, koku, görüntü ya da işitsel şeyler daha yoğun duygular yaratacaktır. Örneğin, o bir koku ile koşullanmışsa zihninizde, o kokuyu duyduğunuzda veya her zaman gittiğiniz bir kafeye, mekana gittiğinizde o andaki bütün anılarınızı da hatırlamanız mümkündür.

BİTEN İLİŞKİNİN HEMEN ARKASINDAN YENİ BİR İLİŞKİYE BAŞLAMAK

Biten bir ilişkinin ardından onu unutmak için hemen yeni bir ilişkiye başlamak zannedilenin aksine iyi bir fikir değildir. Etraftan size başka birilerine bakmanız için dost tavsiyeleri verilse de bir süre duygularınızı anlamak ve ilişkiyi kafanızda bitirebilmek için yalnız zaman geçirmek en doğrusu olacaktır. Biten bir ilişkinin ardından hemen başka bir ilişkiye girmek, eski ilişkinizle yeni ilişkinizi ve kişileri kıyaslamanıza neden olur, unutacağınız yerde eski sevgilinizi daha çok hatırlatır.

Üstelik yeni ilişkiniz de bittiğinde ikisinin yasını bir anda tutmanız gerekir ve bu gerçekten sizin için daha acı verici bir durum olur. Özgüveninizi düşürüp, sizi duygusal ilişkilerden soğutur. Ayrıca ilişkinizin tam olarak bitip bitmediğinden emin olabilmek için de zamana ihtiyacınız vardır. Bazen ilişkilerde böyle kısa süreli kopmalar sonrası barışma dönemleri olur ve siz hayatınıza birini aldığınızda kendi önünüzü kesmiş ve ilişkinize engel yaratmış olursunuz. Bu sebeple tamamen bittiğini kabul edene kadar süreyi kendinize tanımalısınız.

HALA İLİŞKİNİZİN DEVAM EDECEĞİNE, GERİ DÖNECEĞİNE DAİR UMUTLANMAK

Genellikle ayrılık sonrasında arkadaşlar “ O sana geri dönecek, görürsün, pişman olacak” gibi cümleler kurarlar. Bu tarz cümleler kişiyi umutlandırmaktan başka bir işe yaramaz. Bitirdikten sonra tekrar geri döneceğini her gün beklemek unutmanıza engel olur. Bu sebeple bitirmeler konusunda kararlı olmanız gerekir. Kararlı olabilmek için birlikte olmama sebeplerinizi gerçekçi bir şekilde değerlendirmelisiniz.

BİRLİKTE OLMAMA SEBEPLERİNİZİ LİSTELEYİN

Aşık olduğunuz kişiyi olumlu algılamaya eğilimli olursunuz. Ayrılığınızdaki haklı sebepler çoğu zaman unutulur. İlişkiler bittikten sonra ise hep olumlu yanlar hatırlanır. Hatta kendinizi o kişiye abartılı bir şekilde olumlu özellikler atfetmiş olarakta bulabilirsiniz. Bu sebeple, ayrılma nedenlerinizi rasyonel ve gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirin.

EŞYALAR, FOTOĞRAFLAR VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI İLE İLGİLİ KONULAR

İlişkiniz bittikten sonra arkadaş kalmaya çalışabilirsiniz ancak arkadaş olarak kalma fikri unutmanıza engel olacaktır. Bu sebeple bu ilişki ile vedalaşmak, fotoğrafları, eşyaları ortadan kaldırmak, sosyal medya hesaplarından da takibi bırakmak gerekir. Sosyal medya hesaplarından takipten çıktıktan sonra da gizlice ne yaptığını takip etmek kendinizi kandırmanıza neden olur. Onu kontrol etmenin kendinize acı vermesinden başka bir anlamı yoktur. Gittiği yerlere gitmek, karşılaşma olasılığı yaratmakta aynı şekilde acı yaratır. Ayrılık sonrası sosyal medyadan kontrol etmemek, mesajları ve fotoğrafları silmek uygun olacaktır. Ayrılık vakti insanlar daha hassas ve duygusal olur. Bu duygusallık gerçeği görmeye engeldir. Karşılaşılan bu tarz hatırlatıcılar kişiye acı verir.

ŞİMDİKİ AKLINIZLA TECRÜBENİZLE GEÇMİŞ OLAYLARI YORUMLAMAYIN

Bazı olaylar yaşandıktan sonra tecrübe kazanırız. Olayları sorgularken şimdiki düşünce yapınızla geçmişi düşünürsünüz. Kendinize “Ne kadar aptalca davranmışım” dersiniz. Ancak yapılan düşünce yanlışlıklarından bir tanesi şimdiki tecrübeniz ile geçmişte yaptıklarınızı eleştirmenizdir. Eleştirmek yanlış değildir, yanlış olan o anda daha farklı şekilde davranabileceğinize olan inancınızdır. Oysa aynı tecrübe, aynı ortam ve şartlarla geriye dönme imkanınız olduğunu düşündüğünüzde yine aynı şekilde davranacağınızı bilirsiniz. “O an öyle yaptıysam bir bildiğim vardı” şeklinde düşünmek suçluluğunuzu azaltır. Bazen olaylar olur ve bir şekilde öyle olması gerektiği için olur. Bu sebeple biten ilişkinin ardından suçluluğunuzun azalması, kendinizde hata payı aramamanız unutmanıza daha çok yardımcı olacaktır.

Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog
http://meldayakupoglu.com
https://www.instagram.com/uzm.psk.meldayakupoglu/

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Eski sevgiliyi unutmanın yolları ilişkiler

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