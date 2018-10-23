Eski sevgiliyi unutmanın yolları

'ŞİMDİ ONU UNUTMAM LAZIM' DÜŞÜNCESİNDEN KURTULMAK Zihnimize bir şeyi unutmasını ne kadar söylersek her şey bize o şeyin kendisini hatırlatacaktır. Çünkü ister istemez odak noktamız o düşüncenin kendisi olacaktır. Aslında bir nebze takıntıları yenmek için kullandığımız yöntemler eski sevgiliyi unutmak için kullanılanlara benzer. “Unutmam lazım, unutmalıyım” gibi söylemler gereklilik cümlesidir. Bu şekildeki düşünme biçiminiz unutamamanıza neden olur. İlk olarak bu düşünce biçiminizi değiştirerek işe başlamanız daha iyi olacaktır. “Unutursam daha iyi olacak” şeklinde düşüncenizi değiştirip serbest bırakmak ve baskılamamak daha işlevsel ve uygun olacaktır. İnsanlar gereklilik cümlelerini kurduklarında genellikle kaygı hissederler. Kaygı seviyeniz arttıkça da daha çok “unutmalıyım” dersiniz kendinize. Bu döngü içerisine girerseniz algıda seçicilik ile özellikle size onu hatırlatacak şeyleri görür, bulur ve çekersiniz. Ayrılık acılı ya da aşk dolu şarkılar, sevgilinizin davranış tarzı, parfümü, belki cep telefonunuzun kendisi bile size onu hatırlatabilir. Nelerin size onu hatırlattığı konusunda uyanık olmak gerekir. Özellikle de duyu organlarınızla algıladığınız şeyler, koku, görüntü ya da işitsel şeyler daha yoğun duygular yaratacaktır. Örneğin, o bir koku ile koşullanmışsa zihninizde, o kokuyu duyduğunuzda veya her zaman gittiğiniz bir kafeye, mekana gittiğinizde o andaki bütün anılarınızı da hatırlamanız mümkündür.

BİTEN İLİŞKİNİN HEMEN ARKASINDAN YENİ BİR İLİŞKİYE BAŞLAMAK Biten bir ilişkinin ardından onu unutmak için hemen yeni bir ilişkiye başlamak zannedilenin aksine iyi bir fikir değildir. Etraftan size başka birilerine bakmanız için dost tavsiyeleri verilse de bir süre duygularınızı anlamak ve ilişkiyi kafanızda bitirebilmek için yalnız zaman geçirmek en doğrusu olacaktır. Biten bir ilişkinin ardından hemen başka bir ilişkiye girmek, eski ilişkinizle yeni ilişkinizi ve kişileri kıyaslamanıza neden olur, unutacağınız yerde eski sevgilinizi daha çok hatırlatır. Üstelik yeni ilişkiniz de bittiğinde ikisinin yasını bir anda tutmanız gerekir ve bu gerçekten sizin için daha acı verici bir durum olur. Özgüveninizi düşürüp, sizi duygusal ilişkilerden soğutur. Ayrıca ilişkinizin tam olarak bitip bitmediğinden emin olabilmek için de zamana ihtiyacınız vardır. Bazen ilişkilerde böyle kısa süreli kopmalar sonrası barışma dönemleri olur ve siz hayatınıza birini aldığınızda kendi önünüzü kesmiş ve ilişkinize engel yaratmış olursunuz. Bu sebeple tamamen bittiğini kabul edene kadar süreyi kendinize tanımalısınız.