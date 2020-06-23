Eski Sevgiliyle Arkadaş Kalmak Mümkün mü?

Eski sevgiliyle arkadaş kalmak, çağımızın vebası diyebileceğimiz bir durumdur. Olumlu ve olumsuz pek çok yönü olan bu durum hakkında taraflar her zaman kararsızdır. Ayrıldıktan sonra arkadaş kalmak, birlikte güzel vakitler geçirmenize imkân verebilir. Sonuçta o kişiye değer vermişsiniz ve saygısızca bir ayrılık yaşamadıysanız bir arkadaş kazanmak hiç de fena olmaz. Ama iyi düşünmelisiniz. Çünkü taraflardan birinin kıskançlık krizleri, duygusal ya da cinsel beklentileri bu arkadaşlığı zehir edebilir.

Eski Sevgiliyle Nasıl Arkadaş Kalınır?

Eski sevgiliyle arkadaş gibi konuşmak, kimi zaman size iyi gelebilir. Sizi tanıyan, üzüntünüzü de sevincinizi de anlayabilen birinin arkadaşınız olması elbette kötü bir durum değildir. Fakat her ayrılığın ardı arkadaşlık olamaz. Doğru zamanda ve doğru durumda arkadaş kalmazsanız ikinci bir duygusal yıkım yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda, yeni bir ilişkiniz varsa onu da tehlikeye atarsınız. Peki eski sevgili ile nasıl arkadaş kalınır?

Eski sevgili ile arkadaş kalmanın ilk kuralı ayrılığın üzerinden zaman geçmiş olmasıdır. En masum ayrılık bile duygusal yıkımlar yaşatabilir. Sakin ve saygı dolu bir ayrılık yaşadıysanız bile birbirinize zaman tanımalısınız. Ayrılığın hemen ertesinde arkadaş kalmanız mümkün değildir. Dün ayrıldığınız birini bugün gördüğünüzde, ya aşk ya da nefret duyarsınız. Duygularınızın ne yönde olduğuna karar verecek kadar zamana ihtiyacınız vardır. Hem kendinize hem de karşı tarafa zaman vermelisiniz. Ardından duygularınızı gözden geçirerek arkadaş kalmayı deneyebilirsiniz. Ancak, baş başa kalmamaya özen göstererek görüşmelerinize devam etmek daha sağlıklı olur.