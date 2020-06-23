Eski Sevgiliyle Arkadaş Kalmak Mümkün mü?

Eski sevgiliyle arkadaş kalmak, çağımızın vebası diyebileceğimiz bir durumdur. Olumlu ve olumsuz pek çok yönü olan bu durum hakkında taraflar her zaman kararsızdır. Ayrıldıktan sonra arkadaş kalmak, birlikte güzel vakitler geçirmenize imkân verebilir. Sonuçta o kişiye değer vermişsiniz ve saygısızca bir ayrılık yaşamadıysanız bir arkadaş kazanmak hiç de fena olmaz. Ama iyi düşünmelisiniz. Çünkü taraflardan birinin kıskançlık krizleri, duygusal ya da cinsel beklentileri bu arkadaşlığı zehir edebilir.
Eski sevgiliyle arkadaş gibi konuşmak, kimi zaman size iyi gelebilir. Sizi tanıyan, üzüntünüzü de sevincinizi de anlayabilen birinin arkadaşınız olması elbette kötü bir durum değildir. Fakat her ayrılığın ardı arkadaşlık olamaz. Doğru zamanda ve doğru durumda arkadaş kalmazsanız ikinci bir duygusal yıkım yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda, yeni bir ilişkiniz varsa onu da tehlikeye atarsınız. Peki eski sevgili ile nasıl arkadaş kalınır?
Eski sevgili ile arkadaş kalmanın ilk kuralı ayrılığın üzerinden zaman geçmiş olmasıdır. En masum ayrılık bile duygusal yıkımlar yaşatabilir. Sakin ve saygı dolu bir ayrılık yaşadıysanız bile birbirinize zaman tanımalısınız. Ayrılığın hemen ertesinde arkadaş kalmanız mümkün değildir. Dün ayrıldığınız birini bugün gördüğünüzde, ya aşk ya da nefret duyarsınız. Duygularınızın ne yönde olduğuna karar verecek kadar zamana ihtiyacınız vardır. Hem kendinize hem de karşı tarafa zaman vermelisiniz. Ardından duygularınızı gözden geçirerek arkadaş kalmayı deneyebilirsiniz. Ancak, baş başa kalmamaya özen göstererek görüşmelerinize devam etmek daha sağlıklı olur.
Eski sevgilinizle arkadaş kaldığınız zaman aranızdaki ilişkinin sadece arkadaşlık olduğundan emin olmalısınız. Taraflardan birinin aşk acısı çekiyor olması bu arkadaşlığı yerle bir edebilir. İki taraf arasında maddi, manevi, duygusal ve cinsel beklentiler olmamalıdır.
Sizde veya eski sevgilinizde "Eski sevgilimle arkadaş kalayım, belki zamanla tekrar sevgili olabiliriz." şeklinde bir düşünce varsa arkadaş kalmak faydadan çok zarar verir. Çünkü duyguların bitmediği fakat ilişkinin bittiği durumlarda hal böyle olur. Arkadaş kalan eski sevgililer zamanla yakınlaşır ve tekrar sevgili olurlar. Bu ilişkinin ayakta durması çok zordur ve taraflardan en az birisi büyük bir duygusal yıkım yaşar.
Cinsellik, insanların doğasında var olan bir şeydir. Aşık olduğunuz kişiyi arzulamanız ve şehvet duymanız son derece doğal bir durumdur. Fakat bazen aşık olunmayan kişilere karşı da cinsel istek duyulabilir. Bu kişilerden birisi de eski sevgilidir. Aranızdaki aşk bitmiştir ve ayrılmışsınızdır. Ama aranızdaki cinsel çekim devam ediyor olabilir. Bir kadın olarak eski sevgilinizin seksapalitesine karşı koyamıyorsanız ve her gördüğünüzde onu arzuluyorsanız, arkadaş kalmanız hiç iyi bir fikir değildir. Aynı şekilde eski erkek arkadaşınızda da bu beklenti olmamalı.
Günümüz ilişkilerinde anlaşarak ayrılmak neredeyse imkansız bir hale gelmiştir. Pek çok ilişkiyi birbirine olan saygısız davranışlar bitirir. Saygısızca biten ilişkilerin ise hiçbir şekilde devamı gelmez. Ayrılığınızın sebebi aşkın bitmesi ise bu durum saygınızın bitmesini gerektirmez. Birbirinize saygı duyduğunuz sürece arkadaş olarak görüşmeye devam edebilirsiniz. Ancak saygı duymamanıza rağmen onu kırmamak adına arkadaş kalmanız en çok size zarar verir.
Eski sevgilinizle arkadaş kalmak istiyorsanız eski günleri unutmanız gerekir. Eski günleri unutmak aranızdaki sevgi bağını unutmak demek değildir. Yaşadığınız güzel günler anı olarak kalacaktır elbet. Fakat bir araya geldiğinizde sevgili iken yaşadığınız günlerden bahsetmemelisiniz. Özellikle yaşadığınız romantizm deneyimlerinizden bahsetmek üzerinizde gereksiz bir hüzün oluşturur. Bu durum sevgiliyken uzaklaştığınız kişiden arkadaşken de uzaklaşmanızı gerektirir.
Eski sevgilinizle aranızdaki sevgililik boyutunu arka plana attığınız zaman, o kişinin hayatınızda yer alan bir insan olduğunu görürsünüz. Gerçekten değer verdiğiniz ve saygı duyduğunuz bir insan ile sevgili olmak zorunda değilsiniz elbette. Ayrıldıktan sonra sizin ya da karşı tarafın arkadaş kalmak istemesi normaldir. Fakat yapılan bilimsel bir araştırma bunun tam tersini söyler. Yapılan araştırmadaki deneklerden alınan sonuçlara göre, eski sevgili ile arkadaş kalmak isteyen kişilerin çıkarcı, narsist ve psikopat kişiliklere sahip olduğu görülmüştür. Bu araştırmaya göre eski sevgili ile arkadaş kalmak riskli bir seçimdir. Bu nedenle eski sevgilinizle arkadaş kalmaya karar vermeden önce iyi düşünmelisiniz. Onun iyi niyetine inanmıyorsanız arkadaş kalmaktan uzak durmalısınız.
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