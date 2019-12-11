Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi gözaltına alındı

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Halk Kongresi Partisi Şura Konseyi Başkanı İbrahim es-Senusi gözaltına alındı.

Senusi'nin ofisinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısının 1989 darbesindeki rolü nedeniyle savcılığın tutuklama talebi üzerine polis tarafından başkent Hartum'daki evinde gözaltına alındığını bildirdi.

Senusi'nin savcılığa giderken partinin hukuk danışmanlarının da beraberinde gelmesini talep ettiği aktarıldı.

Dün, Sudan'da askeri darbeyle görevine son verildikten sonra yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir de 1989 darbesi nedeniyle savcılığa ifade vermişti.

- Senusi, bugüne kadar ifade vermeye gitmemişti

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs'ta soruşturma başlatmıştı.

Bu bağlamda eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.