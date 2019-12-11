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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi, savcılığın 1989 darbesiyle ilgili hakkındaki tutuklama talebi üzerine evinde gözaltına alındı

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Halk Kongresi Partisi Şura Konseyi Başkanı İbrahim es-Senusi gözaltına alındı.

Senusi'nin ofisinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısının 1989 darbesindeki rolü nedeniyle savcılığın tutuklama talebi üzerine polis tarafından başkent Hartum'daki evinde gözaltına alındığını bildirdi.

Senusi'nin savcılığa giderken partinin hukuk danışmanlarının da beraberinde gelmesini talep ettiği aktarıldı.

Dün, Sudan'da askeri darbeyle görevine son verildikten sonra yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir de 1989 darbesi nedeniyle savcılığa ifade vermişti.

- Senusi, bugüne kadar ifade vermeye gitmemişti

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs'ta soruşturma başlatmıştı.

Bu bağlamda eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.

Hac tutuklanırken, Senusi bugüne kadar ifade vermeye gitmemişti.

- Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.

Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyinin başkanlığına Beşir'i getirmişti.

Beşir, 6 Ekim 1993'te kendini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

- Beşir hakkındaki nihai hükmün, 14 Aralık'ta açıklanması bekleniyor

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Beşir hakkındaki nihai hükmün 14 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim es-senusi Sudan

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