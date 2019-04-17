Eski TBMM Başkanı Arınç’ın Çorum ziyareti

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’da Valiliği ve belediyeyi ziyaret etti.

HİTÜ Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Salonu’nda gerçekleştirilecek konferans öncesi Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesini ziyaret eden Arınç, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik etti. Bülent Arınç, "Çorum Belediye Başkanı Aşgın geçmişten bu yana bildiğimiz, tanıdığımız, aynı yolda siyaset yaptığımız bir arkadaşımızdır. Seçimlerin üzerinden 15 gün bile geçmeden hemen mazbatasını alarak göreve başlayan başkanlarımızdan biridir. Tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Arınç, basın mensuplarının İstanbul seçimleri ile ilgili sorularına ise, “Ben buranın yabancısıyım. İstanbul’dan banane. Unuttum. Bunlar diğer konular, güncel konular, bunlara girmeyelim. Ama şimdi gazetecilik öyle bir şey ki yaptığımız şakaların altına bir takım yazılar yazabilirler. İstanbul seçimleri ile ilgili süreç tamamen YSK’nın inisiyatifindedir. Yapılan itirazlardan haberimiz var herkesin haberi olduğu gibi. Sonucu biraz daha sabırla beklemekte yarar var. Zannediyorum ki artık sonucu yakın bir zamanda YSK bu itiraz ve talepler konusunda kararını verecektir. O vereceği kararın hem İstanbul, hem de ülkemiz siyasetine faydalı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Arınç’a açıklamalarının ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit medeniyetinin sembolü olan Hitit Güneşi biblosu hediye etti.



