HABER

Eski TBMM Başkanı Arınç’ın Çorum ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 23:31 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’da Valiliği ve belediyeyi ziyaret etti.HİTÜ Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Salonu’nda gerçekleştirilecek konferans öncesi Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesini ziyaret eden Arınç, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik etti.

Eski TBMM Başkanı Arınç’ın Çorum ziyareti

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’da Valiliği ve belediyeyi ziyaret etti.
HİTÜ Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Salonu’nda gerçekleştirilecek konferans öncesi Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesini ziyaret eden Arınç, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik etti. Bülent Arınç, "Çorum Belediye Başkanı Aşgın geçmişten bu yana bildiğimiz, tanıdığımız, aynı yolda siyaset yaptığımız bir arkadaşımızdır. Seçimlerin üzerinden 15 gün bile geçmeden hemen mazbatasını alarak göreve başlayan başkanlarımızdan biridir. Tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
Arınç, basın mensuplarının İstanbul seçimleri ile ilgili sorularına ise, “Ben buranın yabancısıyım. İstanbul’dan banane. Unuttum. Bunlar diğer konular, güncel konular, bunlara girmeyelim. Ama şimdi gazetecilik öyle bir şey ki yaptığımız şakaların altına bir takım yazılar yazabilirler. İstanbul seçimleri ile ilgili süreç tamamen YSK’nın inisiyatifindedir. Yapılan itirazlardan haberimiz var herkesin haberi olduğu gibi. Sonucu biraz daha sabırla beklemekte yarar var. Zannediyorum ki artık sonucu yakın bir zamanda YSK bu itiraz ve talepler konusunda kararını verecektir. O vereceği kararın hem İstanbul, hem de ülkemiz siyasetine faydalı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Arınç’a açıklamalarının ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit medeniyetinin sembolü olan Hitit Güneşi biblosu hediye etti.

Eski TBMM Başkanı Arınç’ın Çorum ziyareti

Eski TBMM Başkanı Arınç’ın Çorum ziyareti

Eski TBMM Başkanı Arınç’ın Çorum ziyareti

PARTNERYılın otomobili o seçildi! Yılın otomobili o seçildi!
Fransa Türk Federasyonu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’i ziyaret ettiFransa Türk Federasyonu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’i ziyaret etti
2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı için karar verildi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.