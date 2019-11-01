Eski TBMM Başkanı Kahraman: "15 Temmuz bir işgal teşebbüsüydü"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz 2016'da yaşananların bir işgal teşebbüsü olduğunu belirterek, "Darbe değil. 1960, 1971, 1982 darbelerdir ama 2016, 15 Temmuz ise işgal hareketi, teşebbüsüdür. Eğer o gece harekat önlenmemiş olsaydı Türkiye bugün Suriye'ydi" dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verildi.

Kahraman, fahri doktora töreni öncesi verdiği "Gençlik ve Geleceğimiz" konulu konferansta, Türkiye'nin kalkınma hamlelerinde hep önünün kesildiğini ve darbelerle karşılaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"1960'da gerçekleşen ilk darbe ile 2016 arasında gizli, açık teşebbüs halinde kalmış veya harekete geçilmiş 16 darbe teşebbüsü var. 15 Temmuz, bir işgal teşebbüsüydü, darbe değil. 1960, 1971, 1982 darbelerdir ama 2016, 15 Temmuz ise işgal hareketi, teşebbüsüdür. Eğer o gece harekat önlenmemiş olsaydı Türkiye bugün Suriye'ydi. Bütün devletler, 'Yok NATO ortağıyım, komşuyum, ne oluyor yardıma geldim.' diyerek doluşacaktı ve hudutlarımızda DAEŞ'istan, Kürdistan, Ermenistan gibi devletler kurulacaktı. Cenabıhak bizi büyük bir badireden kurtardı ve bunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Sizi beş dakika içinde uluslararası sahaya çıkartırım, on dakika sonra Rodos'a indiririm.' diye teklif eden otelin sahibinin teklifini kabul etmeyerek, uçağa atlayıp, İstanbul'a gidip milletin başına geçmesi. Bütün milletin de hep bir arada bu işe el koymasıyla bir badireyi atlattık."