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Eski üs komutanı, FETÖ sanığının hatalarını görmezden gelmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 13:43 | Son Güncelleme

İzmir’de görülen “Askeri Casuslukta Kumpas” davasında konuşan müştekilerden emekli Pilot Kurmay Albay Zeki Aşım, Akıncı Üssü davasında yargılanan eski Çiğli 2.

İzmir’de görülen “Askeri Casuslukta Kumpas” davasında konuşan müştekilerden emekli Pilot Kurmay Albay Zeki Aşım, Akıncı Üssü davasında yargılanan eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk’un 10 yıl boyunca tutuksuz sanıklardan G.Ö.’yü koruma altına alarak, onun hatalarını görmezlikten geldiğini söyledi.
İzmir’de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 13’ü tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Müştekilerden emekli Pilot Kurmay Albay Zeki Aşım, mesleki olarak kariyerinin iyi olmasından dolayı FETÖ’nün hedefinde olduğunu, örgütün kendisine kumpas kurmasından dolayı bir süre cezaevinde tutuklu kaldığını belirtti.

"Hatalarını görmezden geldi”
Görev yaptığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığında çok sayıda FETÖ mensubu subayın bulunduğunu, ancak kimlerin örgüt mensubu olduğuna ilişkin somut bir kanıtının olmadığını kaydeden Aşım, bu davanın tutuksuz sanıklarından G.Ö.’nün de bu kategoriye girdiğini söyledi.
Filo komutanı olduğu zaman, G.Ö.’nün siciline düşük not verdiği için Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ’cülerden tepki aldığını anlatan Aşım, Akıncı Üssü davasında yargılanan eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk’un 10 yıl boyunca G.Ö.’yü koruma altına alarak, onun hatalarını görmezlikten geldiğini ifade etti.
Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

İddianame
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ’nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi’nin bulunduğu 22’si firari 103 sanık hakkında, “silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği” suçlamalarına yer verildi.
İddianamede, haklarında “askeri gizli bilgi ve belge bulundurma” suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel’in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer aldı.

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