Wattpad geniş bir kütüphane sunar. İçerisinde milyonlarca hikâye bulunur. Romantik hikâyelerden bilim kurgu epiklerine, gizemli maceralardan fantastik dünyalara kadar geniş bir yelpazedeki hikâyeleri keşfetme fırsatı sağlar. Wattpad farklı türlerdeki yazarları ve okurları bir araya getirerek çeşitlilik de sunar. Bu platform, farklı kültürlerden gelen hikâyeleri keşfetme ve bu zenginlikte birleşme şansı tanır. Ayrıca okuyucuların yazarlarla etkileşime geçmesine ve hikâyeler üzerine tartışmalara katılmasına imkân verir.

Eski Wattpad hesabı nasıl açılır?

Wattpad’te henüz keşfedilmemiş yazarlar ve hikâyeler bulunabilir. Bu açıdan okurların yeni yeteneklere şans vermesini ve sıradışı hikâyelerle tanışmasını sağlayan platformlar arasında olduğu söylenebilir. Aynı zamanda genç yazarlar için de bir başlangıç noktası olarak gösterilebilecek platformlardan biridir. Onlarca Wattpad yazarı, platformdaki başarılarını geleneksel yayıncılık dünyasına taşıma fırsatı bulmuştur.

Wattpad vb. platformlar, okurları ve yazarları kendi yaratıcılıklarını keşfetmeye ve geliştirmeye teşvik eder. Okunan hikâyelerin yeni fikirlerin, tarzların ve anlatım biçimlerinin keşfedilmesine yardımcı olabileceği söylenir. Wattpad aynı zamanda genç yazarlar için, yazma becerilerini geliştirmeleri ve kendi özgün seslerini bulmaları için bir fırsat sunan platformlar arasında gösterilir.

"Eski Wattpad hesabı nasıl açılır?" konusunda ise kullanıcılar şu adımları izleyebilir:

Wattpad web sitesi üzerinden eski Wattpad hesabını açmak için:

Wattpad web sitesini açın.

Sağ üst köşedeki "Oturum Aç" düğmesine tıklayın.

E-posta adresinizi veya kullanıcı adınızı girin.

"Şifreni mi unuttun?" bağlantısına tıklayın.

E-posta adresinizi veya kullanıcı adınızı girin.

"Gönder" düğmesine tıklayın.

Size gönderilen şifre sıfırlama e-postasını açın.

"Şifreyi sıfırla" bağlantısına tıklayın.

Yeni şifrenizi girin ve "Kaydet" düğmesine tıklayın.

Wattpad uygulaması üzerinden eski Wattpad hesabını açmak için:

Wattpad uygulamasını açın.

"Hesabın var mı? Oturum aç" seçeneğine dokunun.

"Şifremi unuttum" seçeneğine dokunun.

E-posta adresinizi veya kullanıcı adınızı girin.

"Gönder" düğmesine dokunun.

Size gönderilen şifre sıfırlama e-postasını açın.

"Şifreyi sıfırla" bağlantısına dokunun.

Yeni şifrenizi girin ve "Kaydet" düğmesine dokunun.

Eğer e-posta adresinizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, Wattpad destek ekibine bir e-posta göndererek yardım isteyebilirsiniz.

Eski hesabınızı açamıyorsanız hesabınız silinmiş olabilir ya da başka bir kullanıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Aynı zamanda şifre ihlali yüzünden hesabınız askıya alınmış olabilir. Eğer bu nedenlerden dolayı eski Wattpad hesabınıza giriş yapamıyorsanız yeni hesap açmanız gerekebilir. Hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız ya da hesabınız şifre yüzünden askıya alınmışsa Wattpad Destek Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.