Wattpad'e giriş: Wattpad'e nasıl giriş yapılır?

Wattpad kullanmak hikâye yazma, hikâye paylaşma ve bu hikâyeleri başkaları ile buluşturma imkânı sağlar. Wattpad’te sadece yaratıcı eser paylaşımında bulunulmak ile kalınmaz, aynı zamanda diğer yazarlara yorumlar yapılabilir ve sorular sorulabilir. Bununla birlikte diğer yazarlarla etkileşimde de bulunulabilir. Ayrıca bu interaktif deneyim, yazarlar ile okurları bir araya getirerek bir nevi bir bağ kurma şansı sunar. Buna ek olarak, bazı kişi ya da kişilere göre Wattpad'in dikkat çekici olan yanlarından biri de eşit fırsatlar sunuyor olmasıdır.

Genelde Wattpad’ten bahsedilirken, bir kitap sözleşmesi için geleneksel yayınevlerinden bağımsız olarak, Wattpad yazarlarının hızlı bir şekilde geniş bir kitleye ulaşabileceğinden de söz edilir. Wattpad’te yer alıp ilgi gören, daha sonra ise yayınevlerince basılı kitap hâline getirilen bazı kitapların örneği bulunmaktadır.

Kitapların, Wattpad üzerinden milyonlarca kişi tarafından keşfedilme şansı bulunur. Hatta yeterli ilgiyi gören kitaplardan bazılarının daha sonra yayınevleri tarafından basılı kitaplar hâline getirildiği de olur.

Wattpad'e nasıl giriş yapılır?

Wattpad, uygulama marketlerinde yer alarak kullanıma sunulan uygulamaları sayesinde mobil bir deneyim sunabilmektedir. Wattpad’te her türden hikâye bulunur. Bununla birlikte Wattpad giriş işlemi için ise öncelikle bir hesap oluşturmanız istenir. Wattpad com giriş işleminde hesap oluşturmak için de Wattpad web girişi yapmanız gerekir.

Wattpad girişi Google üzerinden ya da Wattpad uygulaması üzerinden yapılabilmektedir. Bunun için öncelikle wattpad.com sitesine girmek veya Wattpad uygulamasını bir akıllı telefona veya tablete indirmek gerekir. Hesap oluşturmak için ise bir e-posta adresi, şifre ve doğum tarihi girilmesi istenir. Wattpad hesabı oluşturulduktan sonra ise Wattpad giriş yap işlemi için aşağıdaki adımlar izlenir:

Wattpad web sitesi üzerinden giriş yapmak için:

Wattpad web sitesini açın.

Sağ üst köşedeki "Oturum Aç" düğmesine tıklayın.

E-posta adresinizi veya kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

"Giriş Yap" düğmesine tıklayın.



Wattpad uygulaması üzerinden giriş yapmak için:

Wattpad uygulamasını açın.

"Hesabın var mı? Oturum aç" seçeneğine dokunun.

E-posta adresinizi veya kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

"Oturum Aç" seçeneğine dokunun.



Öte yandan, Facebook veya Google hesabı kullanılarak da Wattpad'e giriş yapılabilmektedir. Bunu yapmak için öncelikle giriş ekranında ilgili sosyal medya simgesine dokunmak ve ilgili hesabı seçmek yeterli olacaktır.





