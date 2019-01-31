Eski Zaman gazetesi Denizli temsilcisine 6 yıl 10 ay hapis cezası

Denizli’de Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16’sı tutuklu 145 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, iddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 145 sanıktan 89’una 1 yıl 6 ay 7’şer gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verdi.

Tutuklu sanıklardan Yusuf Caner Y.’ye 8 yıl 1 ay 15 gün, Emre Y. ve İzzet O.’ya 7 yıl altışar ay hapis cezası veren mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verdiği 13 tutuklunun tutuklu kaldıkları süreler göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.

Öte yandan sanıklardan kapatılan Zaman gazetesinin il temsilcisi Casim A. 6 yıl 10 ay 15 gün ve kapatılan Bugün gazetesinin temsilcisi Mahmut A. 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, 26 sanığın beraatine karar verirken yakalama kararı bulunan 30 sanığın dosyasını ise ayırdı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 30’u firari 145 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla dava açılmıştı.



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