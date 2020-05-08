Eskimiş kotları değerlendirmenin yaratıcı yolları! Yastık, çanta, takı...

Kotlar hem şık hem de rahat görünümü sayesinde yıllardır insanların ilk tercihi oluyor. Modası geçmeyen kotlar, birçok kıyafetimizle kolayca kombinlenebiliyor. Ancak belli bir süre sonra kotlarımız da zamana yenik düşüyor ve eskimeye başlıyor. Genel olarak diz bölgesinde gözlemlenen eskimelerden sonra artık kullanamayacağımıza kanaat getiriyoruz ve çöpe atıyoruz. Fakat, kotlarımızı çöpe atmak yerine farklı şekillerde değerlendirmek de mümkün. Eskimiş kotlardan çanta, yastık, mama önlüğü, takı gibi birbirinden farklı pek çok eşya yapılabilirsiniz.

EN BİLİNEN KOT DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: ŞORT

Yavaş yavaş yaz geliyor. Dolaplardan şortlar ve tişörtler çıkmaya başladı. Bu dönemde eskiyen bir kotu değerlendirmek isterseniz tam zamanı… Kotlarda genelde diz bölgesinde yıpranma görüldüğü için şort olarak kullanılması için paçaları kısaltılır. Bu sıcak yaz günlerinde yeni bir şort almak yerinde kotunuzu farklı bir kıyafete dönüştürebilirsiniz.

KOTTAN YAPACAĞINIZ TAKILARLA ŞIK GÖRÜNÜMÜNÜZÜ TAMAMLAYIN

Eskimiş ve artık giyilemeyecek kotlarınızla yalnızca farklı kıyafetler yapabileceğinizi sanıyorsanız bir daha düşünün. Kotların dikiş noktaları, içleri dolgun ve sert yapılı olması sebebi ile bileklik için son derece uygun bir yapıya sahip. Bileğinize uygun bir şekilde kestikten sonra püskülleri dikerek havalı bir aksesuara sahip olabilirsiniz.