Eskimiş kotları değerlendirmenin yaratıcı yolları! Yastık, çanta, takı...

Kotlar hem şık hem de rahat görünümü sayesinde yıllardır insanların ilk tercihi oluyor. Modası geçmeyen kotlar, birçok kıyafetimizle kolayca kombinlenebiliyor. Ancak belli bir süre sonra kotlarımız da zamana yenik düşüyor ve eskimeye başlıyor. Genel olarak diz bölgesinde gözlemlenen eskimelerden sonra artık kullanamayacağımıza kanaat getiriyoruz ve çöpe atıyoruz. Fakat, kotlarımızı çöpe atmak yerine farklı şekillerde değerlendirmek de mümkün. Eskimiş kotlardan çanta, yastık, mama önlüğü, takı gibi birbirinden farklı pek çok eşya yapılabilirsiniz.
Yavaş yavaş yaz geliyor. Dolaplardan şortlar ve tişörtler çıkmaya başladı. Bu dönemde eskiyen bir kotu değerlendirmek isterseniz tam zamanı… Kotlarda genelde diz bölgesinde yıpranma görüldüğü için şort olarak kullanılması için paçaları kısaltılır. Bu sıcak yaz günlerinde yeni bir şort almak yerinde kotunuzu farklı bir kıyafete dönüştürebilirsiniz.
Eskimiş ve artık giyilemeyecek kotlarınızla yalnızca farklı kıyafetler yapabileceğinizi sanıyorsanız bir daha düşünün. Kotların dikiş noktaları, içleri dolgun ve sert yapılı olması sebebi ile bileklik için son derece uygun bir yapıya sahip. Bileğinize uygun bir şekilde kestikten sonra püskülleri dikerek havalı bir aksesuara sahip olabilirsiniz.
Kot gömlekler havalı görünümleri dolayısıyla çokça tercih ediliyorlar. Elbette onlar da eskiyor ve kullanışsız diye çöpe atılıyor. Ancak gömleklerden koltuklarınıza yastık yapabilirsiniz. Gömlek ceplerini yastıkta kullanacak şekilde diktiğiniz takdirde evin içerisinde kaybolmaya müsait eşyaları içerisine koyabilirsiniz. Özellikle televizyon kumandaları yastık cebinde tutulabilir.
Kotunuz zamana karşı koyamadığı zaman farklı bir eşya yapmanın vakti gelmiş demektir. Eğer küçük çocuğunuz varsa onun için önlük yapabilir, eskiyen pantolonunuzu değerlendirme şansını elde edebilirsiniz. Böylece mama saatlerinde bebeğinizin üstü kirlenmez, siz de gönül rahatlığı ile yemek yedirebilirsiniz.
Son yıllarda pek çok kadında kot çanta görüyoruz. Eskiyen kotlarını farklı şekillerde değerlendirmeyi seven kadınlar, havalı görünümlerini kot çantaları ile tamamlıyorlar. Kotun üst kısmından yapılan çanta, uygun bir dikiş makinesi ile kısa sürede hazırlanabiliyor.
Dikiş konusunda harikalar yaratmanıza gerek olmadan, az bilgi ile dahi eskiyen kotlarınızı değerlendirebileceğiniz harika çözümler bulunuyor. Böylece hem kotunuzu değerlendiriyorsunuz hem de dönüşüme katkı sağlıyorsunuz.
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