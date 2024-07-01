Eskişehir'de 4 gündür her yerde aranıyordu! Prof. Dr. Bekir Karasu'dan acı haber geldi

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrılmıştı. Karasu'dan daha sonra haber alınamamıştı. Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından Prof. Dr. Karasu'nun bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

CANSIZ BEDENİ PORSUK ÇAYI'NDA BULUNDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Prof. Dr. Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı tespit edilmişti.

Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme ve çalışmalarının ardından acı haber geldi. Prof. Dr. Karasu'un cesedinin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





