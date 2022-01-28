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Eskişehir'de 5 yıl önce 2 çocuk hayatını kaybetmişti! Porsuk Çayı'nda alarm... Anons yapılıyor

28.01.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de karlı hava yerini soğuk havaya bırakırken, Porsuk Çayı’nın yüzeyi de buz tuttu. Belediye, sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarıların yanı sıra Porsuk Çayı kenarlarına ‘Buzda yürümek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı levhalar koydu. Çay kenarında araçla gezip sesli uyarı anonslar yapan ekipler, yaya olarak da devriye geziyor. Esnaf Hilmi Altın, ''Buzun üzerine çıkıp kaymaya çalışıyorlar. Düştükten sonra kurtulma şansı çok az'' diyerek gençleri uyardıklarını söylüyor.

Eskişehir'de 5 yıl önce 2 çocuk hayatını kaybetmişti! Porsuk Çayı'nda alarm... Anons yapılıyor

Eskişehir’de kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle kentin içinden geçen Porsuk Çayı buz tuttu. 5 yıl önce Porsuk Çayı’nda buz üstünde dolaşan 2 çocuğun suya düşüp hayatını kaybetmesi nedeniyle zabıta ekipleri, benzer bir olay yaşanmaması için önlem aldı. Zabıta ekipleri, buz üstünde yürümeye çalışanlar olduğuna ilişkin çok sayıda şikayet aldı. Zabıta Müdürlüğü’nde kurulan bir ekip, çay kenarında araçla dolaşarak sesli uyarı anonsları yaptı. Ekipler anonslarında, “Sevgili vatandaşlarımız. Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesinden dolayı Porsuk Çayımız buz tutmuştur. Can güvenliğiniz açısından lütfen Porsuk Çayı ve buzlanmış bölgelerden uzak durunuz” dedi.

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''BU DÖNEMDE UZAK DURUN''

Zabıta Komiseri Uğur Sarıkaya, “Ekiplerimiz sürekli devriye atıyor. Devriye sonucunda su kenarına yaklaşan gençler ve çocuklar olduğunda, uzaklaştırmak için gereken uyarı ve ikazlarımızı yapıyoruz. Onların canları bizim için çok önemli. 153 ihbar hattına ve belediye santralimize sürekli ‘buza girip çıkanlar oluyor’ diye ihbarlar geliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız Porsuk Çayı’ndan bu dönemde uzak durmaları. Kayıp düştükleri zaman kurtarılması bu şartlarda zor oluyor. Kurtarma kutularımız mevcut. İçinde bot ve ip de var ama buzlu olduğu için nereye gittiğini göremiyoruz” diye konuştu.

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''GÖRDÜKLERİMİZİ UYARIYORUZ''

Çay yakınlarında esnaflık yapan Hilmi Altın, özellikle gençlerin buz üstünde yürümek istediklerini belirterek, “Buzun üzerine çıkıp kaymaya çalışıyorlar. Esnaf olarak uyarıyoruz ama pek dinlemiyorlar. Daha önceki senelerde Porsuk Çayı’nda buzda düşenlerle ilgili ölüm olmuştu ama yine de pek dinlenmiyor. Buzu kalın gibi hissediliyor ama maalesef değil. İnce buz tabakası var. Karşı tarafta bir vatandaş arkadaşının elinden tutup kaymaya çalışıyordu. Uyardım ama pek de dinlenmiyor maalesef. Düştükten sonra kurtulma şansı çok az.”

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5 YIL ÖNCE 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eskişehir’de 2017 yılında etkili olan soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı yine buz tutmuş, üzerinde yürümeye çalışan 11 ile 12 yaşlarında 2 çocuk, buzun kırılmasıyla birlikte düştükleri suda hayatlarını kaybetmişti.

Bu arada Meteoroloji verilerine kentte soğuk hava, etkisini 1 hafta daha sürdürecek.

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(DHA)

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