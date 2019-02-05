Eskişehir'de halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de halk otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Serdar Ege yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait 26 GA 295 plakalı halk otobüsü, Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu Kavşağı yakınlarında, İlyas Yıldız'ın kullandığı 10 VV 356 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Valilik açıkladı! 2 ilçede sokağa çıkma yasağı
Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti
Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum