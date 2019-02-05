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Eskişehir'de halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 09:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de halk otobüsü ile TIR çarpıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir'de halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de halk otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Serdar Ege yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait 26 GA 295 plakalı halk otobüsü, Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu Kavşağı yakınlarında, İlyas Yıldız'ın kullandığı 10 VV 356 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir halk otobüsü trafik kazası

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