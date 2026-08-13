76 yaşında ama herkes 50 sanıyor! Gençlik sırrını ilk kez açıkladı

Astor, düzenli egzersize ancak 50 yaşında başladığını belirterek, yaşın hiçbir zaman geç olmadığını söyledi.

Haftada üç gün çevrim içi derslerle kuvvet antrenmanı, yüksek yoğunluklu interval çalışmalar (HIIT), pilates ve fonksiyonel egzersizler yaptığını ifade etti. Son dönemde kemik erimesi teşhisi aldığını da belirten Astor, kemik sağlığını desteklemek için ip atlamaya başladığını söyledi.

SAĞLIKLI BESLENMEYİ HAYATININ MERKEZİNE KOYUYOR

Beslenme konusunda oldukça disiplinli olduğunu vurgulayan Astor, organik tavuk, sebze ve sürdürülebilir yöntemlerle avlanmış balıkları tercih ediyor.

Şeker tüketiminden mümkün olduğunca uzak duran Astor’un kahvaltısında genellikle yoğurt, yaban mersini, nar, çeşitli tohumlar ve siyah çay yer alıyor.

Öğle yemeklerinde salata ve protein ağırlıklı beslenen Astor, akşamları ise bol yeşillik tüketiyor. Geç saatlerde yemek yemeyi sevmediğini belirten İngiliz sosyetik isim, porsiyon kontrolünün kilo yönetimindeki en önemli unsur olduğunu düşünüyor.

"SAÇ HER ŞEYDİR"

Lady Astor’a göre iyi görünmenin temel unsurlarından biri saç bakımı. Yaklaşık 25 yıldır aynı kuaförlerle çalışan Astor, saçının kötü göründüğü günlerde kendini de kötü hissettiğini söylüyor.

Saç bakımına yaptığı harcamaların zaman zaman yüksek olduğunu kabul eden Astor, yine de bunun kendisi için değerli bir yatırım olduğunu ifade ediyor.

KİŞİSEL BAKIMDAN VAZGEÇMİYOR

76 yaşındaki Astor, kişisel bakımın hem kişinin kendisine hem de ilişkilerine gösterdiği özenin bir parçası olduğunu düşünüyor. Düzenli olarak cilt bakımı, manikür ve çeşitli güzellik uygulamalarına gittiğini söyleyen Astor, uzun yıllardır aynı cilt bakım ürünlerini kullanıyor.

Evde olduğu günlerde bile makyaj yaptığını belirten Astor, günlük makyaj rutininde fondöten, maskara ve uygun fiyatlı göz farlarını tercih ediyor.

HER GÜN TARTILIYOR

Kilo kontrolünü sıkı takip eden Astor, her sabah tartıya çıktığını açıkladı. İdeal kilosunun yaklaşık 1,5 kilogram üzerine çıktığında birkaç gün boyunca daha dikkatli beslendiğini söyleyen Astor, öğün aralarında atıştırma yapmadığını belirtti.

Zaman zaman öğle yemeğini atladığını veya sadece bir muzla geçiştirdiğini de sözlerine ekledi.

ŞIKLIĞIN YAŞI YOK

Lady Astor’a göre günümüzde birçok kişi giyimine yeterince özen göstermiyor. Klasik ve vücuda uygun kesimleri tercih ettiğini belirten Astor, şık görünmenin insanın kendine duyduğu saygının bir göstergesi olduğunu savunuyor.

'YARASA KOL' GÖRÜNÜMÜNE KARŞI EGZERSİZ YAPIYOR

İlerleyen yaşlarda birçok kişinin şikayet ettiği kol sarkmalarını önlemek için düzenli olarak kol ve üst vücut egzersizleri yaptığını söyleyen Astor, hala kolsuz kıyafetler giyebilmesinin nedenini buna bağlıyor.

TAKVİYE ÜRÜNLER KULLANIYOR

Kemik, eklem, saç ve cilt sağlığını desteklemek amacıyla çeşitli vitamin ve takviyeler kullanan Astor, her sabah bunları çay eşliğinde tükettiğini anlattı. Özellikle D vitamini, kolajen ve eklem destekleyici ürünleri tercih ettiğini belirtti.

HAYATINI DEĞİŞTİREN DENİZ KAZASI

Lady Astor’un hayatındaki en sıra dışı deneyimlerden biri ise 1973 yılında Endonezya’da yaşadığı deniz kazası oldu. Lombok’tan Bali’ye giderken bulunduğu yük gemisinin motorları arızalandı ve denizde 12 gün boyunca sürüklendi.

Yemek ve su olmadan geçen günlerin ardından yaklaşık 320 kilometre uzağa sürüklenerek karaya ulaştıklarını anlatan Astor, bu olayın hayatın ne kadar değerli olduğunu anlamasını sağladığını söyledi.

Genç görünmenin tek bir mucize formülü olmadığını vurgulayan Lady Astor, düzenli hareket etmek, sağlıklı beslenmek, merak duygusunu kaybetmemek ve kişisel bakıma özen göstermenin uzun ve kaliteli bir yaşamın anahtarı olduğunu düşünüyor.

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