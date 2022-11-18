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Eskişehir'de yürek sızlatan iddia... Sokak hayvanlarına verilen yemeklerden yedi, yardım teklifini kabul etmedi

18.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yaşanan olay, görenlerin ve duyanların yüreğini sızlattı. Düzenli olarak aynı noktada sokak hayvanlarına mama ve su veren vatandaşlar, bir şahsın aynı mamaları yiyip sulardan içtiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokak hayvanlarının mamasını yiyen kişiye, Valilik tarafından sunulan sosyal imkanlardan yararlanmasını teklif etti. Polislerin teklifini reddeden şahıs daha sonra oradan uzaklaştı.

Eskişehir'de yürek sızlatan iddia... Sokak hayvanlarına verilen yemeklerden yedi, yardım teklifini kabul etmedi

Eskişehir'de iddiaya göre, sokak hayvanlarının mamalarını yiyen şahıs, polisin kendisine teklif ettiği sosyal imkânları reddederek beslendiği alandan uzaklaştı. Yaşananlar vatandaşın yüreğini sızlattı...

Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi’nde boş bir arazide sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlar sıra dışı bir olayla karşılaştı. İddiaya göre köpekler için koydukları mama ve suların bir vatandaş tarafından yendiğini gören hayvanseverler şok oldu. Bir kişi tarafından mamaların yendiğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, mamaları yediği iddia edilen vatandaşla iletişim kurmaya çalıştı. 45 yaşında olduğu anlaşılan C.Ö. isimli vatandaşın, sabıkası ya da aranması olup olmadığını kontrol eden ekipler, şahıs hakkında bilgi edinmeye çalıştı.

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SOSYAL İMKANLARI KABUL ETMEYİP GİTTİ

Herhangi bir suç kaydı olmadığı anlaşılan şahsa ekipler, valilik tarafından sunulan sosyal imkânlardan yaralanması tavsiye edildi. Tavsiyeleri reddeden vatandaş kendisine uzatılan mikrofona ise, “Bizi bir yere bulaştırırsan öldürecekler, bizi bulaştırma” dedi. İkna çabalarının ardından C.Ö., bahse konu noktandan yürüyerek uzaklaştı.

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“SOKAK HAYVANLARININ MAMALARINI YİYİP, SULARINI İÇİYOR”

C.Ö.’yü görüp, durumu polise bildiren Ayşe Dizdar Kaya isimli vatandaş, sık sık bu noktada sokak hayvanlarına bakmak için geldiğini ve şahsı gördüğünü belirtti. C.Ö.’nün, köpek mamalarını yiyip, sularını içtiğini gördüğünü öne süren Kaya, “Bu abiyi biz burada 10 gündür görüyoruz. Başta anlamadık neden burada olduğunu, daha sonra gözlemediğimiz kadarıyla anladık ki buradaki sokak hayvanlarının mamalarını yiyip, sularını içiyor. O yüzden emniyete başvurduk, amacımız şikâyet değil ona yardımcı olmaktı. Öğrenci yurtlarından ve hastanelerden artan yemekler veriyoruz normalde biz hayvanları. Kovalardaki sularda hijyenik değil” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir sokak hayvanları

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