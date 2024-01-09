HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir'den aday olan Nebi Hatipoğlu'ndan basın mensuplarına 'asgari ücret' vaadi!

Eskişehir'den aday olan Nebi Hatipoğlu'ndan basın mensuplarına 'asgari ücret' vaadi!

09.01.2024 17:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset gündeminin son zamanlarda çok konuşulan isimlerinden olan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Eskişehir Nebi Hatipoğlu'nun basın mensuplarına yönelik seçim vaadi tartışmalara yol açtı. Basın mensupları ile ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir araya gelen Hatipoğlu seçildiği takdirde kentteki tüm gazetecilere her ay dönemin asgari ücreti kadar bir ödeme yapacağını söyledi. Hatipoğlu'nun vaadine Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki geldi.

Eskişehir'den aday olan Nebi Hatipoğlu'ndan basın mensuplarına 'asgari ücret' vaadi!

Yerel seçimlerde AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ sebebiyle Eskişehir’de çalışan basın mensupları için bir yemek organizasyonu düzenledi. Hatipoğlu, düzenlenen yemek organizasyonunda gazetecilere seslendi.

Konuşmasında seçilmeleri halinde basın mensuplarına vereceği desteği duyuran Hatipoğlu "İnşallah çıktığımız yolda 31 Mart'ta seçimleri kazandığımız takdirde bazı konularda yerel basına desteklerimiz olacak. Ben de ucundan kıyısında sizler gibi bir süre basınla ilgilendim. Yeğenim vasıtasıyla bir gazete sahibiydim, bir kısım medyayla uğraştık ancak gördüğüm kadarıyla medyada çalışan emekçi kardeşlerimizin gelirleri o kadar düşük ki ben bunu kendim görmesem inanmam. Kendi gazetemdeki arkadaşlarımız benim başka şirketlerimdeki arkadaşlarımın pozisyonlarına, gelirlerine baktığımda gazetelerdeki, basın mensuplarımızın internet haberi yapan haber ajanslarının televizyonlarda çalışan arkadaşlarımızın organize sanayide çalışan bir fabrika işçisi kadar maaşlar aldığını gördüm. Gelirlerin çok düşük olduğunu gördüm" dedi.

"BASIN MENSUPLARINA ASGARİ ÜCRET VERECEĞİZ"

Gazetecilere asgari ücret verme vaadinde bulunan Hatipoğlu, "Belediyemizde oluşturduğumuz komisyonlarda belediyemiz ve Eskişehir'in lehine yapılacak çalışmalarda basında çalışan arkadaşlarımızı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. O dönem için asgari ücret neyse tüm basın mensuplarımıza belediyeden, belediye şirketlerinden tüm basın mensuplarımıza bir asgari ücret de biz vereceğiz. Bu konuda yerel basınımızı destekleyeceğiz. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Basını desteklemek Eskişehir'i desteklemektir. Basının güçlü olması Eskişehir'e de çok faydalı olacaktır" dedi.

AW116148_01

GAZETECİLER CEMİYETİ TEPKİ GÖSTERDİ

Nebi Hatipoğlu’nun her basın mensubuna bir asgari ücret vaadi bir çok kişi tarafından eleştirildi. Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

HATİPOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Bunun üzerine Hatipoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada destek sözü yenilendi. Hatipoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla medya mensuplarına verdiğimiz yemekte, gazeteci dostlarıma yönetimi devraldığımızda destek sözü verdim. Neden mi? Çünkü 4. Kuvvet medya şehrimizde doğru işlemezse şeffaf bir belediyecilik anlayışı yerleştiremeyeceğimize inanıyorum. Adına yerel medya dediğimiz yapı ne kadar kuvvetli olursa, bir şehir o kadar iyi ve katılımcı yönetilir. Bu nedenle de gazeteci dostlarımıza yerel basın mensuplarına destek sözü verdim. Hem de hiçbir siyasi ya da başka bir ayrım yapmadan. Bunu da hem şehrim için, hem de zor şartlarda halkın haber alma özgürlüğü için karda, kışta, en zorlu şartlarda ter döken basın emekçileri için yapacağım. Peki mevcut yönetimin kadrolu destekçilerinden Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti basın emekçilerine destek sözüm için ne demiş? Çok incinmişler. Arkadaşlar duyan duymayan kalmasın! Eskişehir’de kimseye bir faydası olmayan yönetim anlayışı sona yaklaşmıştır. Ben basın emekçileri dahil, bu şehri oluşturan hiçbir meslek grubunu yalnız bırakmayacağım. Tüm hemşehrilerimin dertleri ile dertlenecek, her bir meslek grubuna katkı sağlayacağım. Emeklisi, öğrencisi, işçisi, çiftçisi, kadını, erkeği herkesin hayatına pozitif anlamda dokunacağım. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen, bu hayatta bir kişiye faydası dokunmamış, sıcak koltuğundan ahkam kesenler de buyursun incinsin.”

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
Güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu!Güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu!
Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıda yeni gelişme! Susma hakkını kullandı! Mahkemeden kararFatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıda yeni gelişme! Susma hakkını kullandı! Mahkemeden karar
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

Eskişehir'den aday olan Nebi Hatipoğlu'ndan basın mensuplarına 'asgari ücret' vaadi!

Eskişehir'den aday olan Nebi Hatipoğlu'ndan basın mensuplarına 'asgari ücret' vaadi!

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İçeridekileri görenler inanamadı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İçeridekileri görenler inanamadı

Kar Marmara'nın doğusundan yurda girdi! Batı Marmara için uyarı geldi! Boğaz için önlem alındı

Kar Marmara'nın doğusundan yurda girdi! Batı Marmara için uyarı geldi! Boğaz için önlem alındı

''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine sert cevap

''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine sert cevap

Kız çocuğu iple asılı halde bulundu, cinsel istismar iddiası gündem oldu!

Kız çocuğu iple asılı halde bulundu, cinsel istismar iddiası gündem oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.