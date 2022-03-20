Eskişehir, Konya ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Kayseri, Eskişehir ve Konya'da yarın okul var mı?

Okulların kar tatili yapıp yapmayacağı hakkında açıklamalar veli ve öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Önceki günlerde kar tatili açıklamları valilikler tarafından yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini açıklamıştı. Peki Eskişehir, Konya ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

YARIN ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yurdun büyük bir bölümü kar yağışı etkisine girmişti. Marmara ve çevresinde yağışlar sürerken; Meteoroloji tarafından Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini açıklanmıştı. Eskişehir için şu an herhangi bir tatil açıklaması yapılmış değil. Ancak yeni bir gelişme olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

YARIN KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 5 ilçede taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için yarın yüz yüze eğitime ara verilmişti. Geçtiğimiz hafta ilçe hıfzıssıhha kurullarınca, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Doğanhisar, Bozkır'da, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime devam eden öğrencilerle sınırlı olmak üzere 14 Mart2022 Pazartesi günü için uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmişti. 21 Mart Pazartesi günü için ise herhangi bir açıklama gelmedi.

YARIN KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri’de okulların tatil olduğu ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar Kayseri Valiliği tarafından yapılmakta. Son olarak Kayseri’de havanın çok bulutlu ve aralıklı olarak kar yağışlı olacağı öngörülmüştü.

