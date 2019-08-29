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Eskişehir merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde 18 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce sokak satıcılarına yönelik Eskişehir merkezli İstanbul ve Bursa illerini de kapsayan toplam 18 adrese eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi.

Eskişehir merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde 18 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce sokak satıcılarına yönelik Eskişehir merkezli İstanbul ve Bursa illerini de kapsayan toplam 18 adrese eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi. Özel Harekat Şubesi timlerinin de dahil olduğu drone destekli toplam 160 polisin katıldığı eş zamanlı planlı operasyonlarda 14 şüpheli şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıca yapılan tüm planlı çalışmalarda, 300,81 gram metamfetamin maddesi, 10,08 gram skunk maddesi, 28 adet gerica sentetik ecza, 5 adet extacy hap, 3 adet lyrica sentetik ecza, 1 adet suboxone sentetik ecza, 1,85 gr bonzai 1 adet öğütücü aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Eskişehir merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede

Eskişehir merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede

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