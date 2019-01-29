HABER

Eskişehir Tren Garı’na ikinci kapı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:46 | Son Güncelleme

Her gün binlerce kişinin farklı şehirlere seyahat etmek üzere kullandığı Eskişehir Tren Garı’nın Tepebaşı bölgesine açılan yeni kapısı vatandaşların yüzünü güldürdü.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde 2009 yılında faaliyete geçen Yüksek Hızlı Tren (YHT), aradan geçen zamanda milyonlarca yolcu taşıdı.

Her gün binlerce kişinin farklı şehirlere seyahat etmek üzere kullandığı Eskişehir Tren Garı’nın Tepebaşı bölgesine açılan yeni kapısı vatandaşların yüzünü güldürdü.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde 2009 yılında faaliyete geçen Yüksek Hızlı Tren (YHT), aradan geçen zamanda milyonlarca yolcu taşıdı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Konya, Kütahya, İzmir, İzmit ve Balıkesir gibi şehirlere ulaşımın kavşak noktası konumunda olan ve her gün binlerce kişinin kullandığı garda bulunan tek giriş ve çıkış kapısı, burada yoğunluk yaşanmasına neden oluyordu. Garın bulunduğu İstasyon Caddesi üzerinde özellikle seferlerin olduğu anlarda trafik kilitlenirken, açılan ikinci kapı ile de tüm bu sorunlar aşıldı. Ambarlar Sokak üzerine açılan ‘Tepebaşı’ kapısı, vatandaşlara hem ulaşım hem de trafik konusunda büyük kolaylıklar sağlıyor. Bu alanda bulunan yaklaşık 800 araçlık otopark, yolcuların seyahatlerini kolaylaştırırken tramvay ve toplu taşıma araçlarına da daha yakın konuma ulaştırıyor. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı alandan açılan kapı rahat ve kısa bir yolculuk sağlıyor.
“Yolcular rahat bir şekilde geliyor”
Eskişehir’den Ankara’ya yolculuk eden Kenan İlter, bu kapının ulaşım açısından daha rahat olduğunu dile getirdi. İlter, “Diğer kapı tarafındaki yoğunluğu azaltma bakımından mükemmel oldu. Ancak yeni kapının geliş yollarının belediyemiz tarafından acilen asfaltlanması gerekiyor. Yollar köstebek yuvası gibi. Lütfen buna öncelik verilsin çünkü siz buraya bir kapı açmışsınız. Yolcular rahat bir şekilde, trafiğe takılmadan gelecekler. Bu yolları yapmalısınız. Bu fikri düşünen ve uygulayan kişilere teşekkür ediyoruz. Hızlı tren ülkemiz açısından çok önemli bir ulaşım aracı. Hem konforu hem güvenliği bakımından, ülkemiz ekonomisine ve insanlarımıza uzakları yakın etmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Cuma akşamları çok yoğun oluyordu, trafik keşmekeş oluyordu. Şehir trafiğini önemli ölçüde etkiliyordu. Adeta bir düğüm oluyordu. Bu düğümün çözülmesi bakımından, trafiğin rahatlaması bakımından çok önemliydi” dedi.
“Çok kısa sürede gelip gidebiliyorum”
Bir diğer yolcu Kutluay Ateş ise, “Benim evim arka kapıya yakın. Benim için çok kolaylık oldu. Bu sayede ben buradan çok kısa bir şekilde gelip gidebiliyorum. 15 dakikada geldim. Öbür kapıdan gelmiş olsaydım, yarım saate gelmiş olacaktım. Daha önceden gelip burada yoğunluğu beklemeden geçebiliyorum. Her türlü benim için daha iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Tren Garı’na ikinci kapı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu'da arkadaşlarıyla ava gittiği sırada ölen çocuk şaka kurbanı çıktı

Arkadaşlarıyla avlanırken ölmüştü! Ölüm sebebi kahretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.