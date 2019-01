Eskişehir Tren Garı’na ikinci kapı

Her gün binlerce kişinin farklı şehirlere seyahat etmek üzere kullandığı Eskişehir Tren Garı’nın Tepebaşı bölgesine açılan yeni kapısı vatandaşların yüzünü güldürdü.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde 2009 yılında faaliyete geçen Yüksek Hızlı Tren (YHT), aradan geçen zamanda milyonlarca yolcu taşıdı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Konya, Kütahya, İzmir, İzmit ve Balıkesir gibi şehirlere ulaşımın kavşak noktası konumunda olan ve her gün binlerce kişinin kullandığı garda bulunan tek giriş ve çıkış kapısı, burada yoğunluk yaşanmasına neden oluyordu. Garın bulunduğu İstasyon Caddesi üzerinde özellikle seferlerin olduğu anlarda trafik kilitlenirken, açılan ikinci kapı ile de tüm bu sorunlar aşıldı. Ambarlar Sokak üzerine açılan ‘Tepebaşı’ kapısı, vatandaşlara hem ulaşım hem de trafik konusunda büyük kolaylıklar sağlıyor. Bu alanda bulunan yaklaşık 800 araçlık otopark, yolcuların seyahatlerini kolaylaştırırken tramvay ve toplu taşıma araçlarına da daha yakın konuma ulaştırıyor. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı alandan açılan kapı rahat ve kısa bir yolculuk sağlıyor.

“Yolcular rahat bir şekilde geliyor”

Eskişehir’den Ankara’ya yolculuk eden Kenan İlter, bu kapının ulaşım açısından daha rahat olduğunu dile getirdi. İlter, “Diğer kapı tarafındaki yoğunluğu azaltma bakımından mükemmel oldu. Ancak yeni kapının geliş yollarının belediyemiz tarafından acilen asfaltlanması gerekiyor. Yollar köstebek yuvası gibi. Lütfen buna öncelik verilsin çünkü siz buraya bir kapı açmışsınız. Yolcular rahat bir şekilde, trafiğe takılmadan gelecekler. Bu yolları yapmalısınız. Bu fikri düşünen ve uygulayan kişilere teşekkür ediyoruz. Hızlı tren ülkemiz açısından çok önemli bir ulaşım aracı. Hem konforu hem güvenliği bakımından, ülkemiz ekonomisine ve insanlarımıza uzakları yakın etmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Cuma akşamları çok yoğun oluyordu, trafik keşmekeş oluyordu. Şehir trafiğini önemli ölçüde etkiliyordu. Adeta bir düğüm oluyordu. Bu düğümün çözülmesi bakımından, trafiğin rahatlaması bakımından çok önemliydi” dedi.

“Çok kısa sürede gelip gidebiliyorum”

Bir diğer yolcu Kutluay Ateş ise, “Benim evim arka kapıya yakın. Benim için çok kolaylık oldu. Bu sayede ben buradan çok kısa bir şekilde gelip gidebiliyorum. 15 dakikada geldim. Öbür kapıdan gelmiş olsaydım, yarım saate gelmiş olacaktım. Daha önceden gelip burada yoğunluğu beklemeden geçebiliyorum. Her türlü benim için daha iyi oldu” ifadelerini kullandı.