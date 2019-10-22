HABER

Eskişehir’de 9 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de kent merkezi ve 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 9 bin 850 uyuşturucu hap ile 351,81 gram esrar ele geçirildi.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de kent merkezi ve 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 9 bin 850 uyuşturucu hap ile 351,81 gram esrar ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emek Mahallesi ile Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilere yönelik drone destekli 60 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çatı arasına gizlenmiş 9 bin 850 ecstasy hap, 351,81 gram esrar, şüphelilerin evde ürettiği 45 kök Hint keneviri bitkisi, 7 sentetik hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Z.K. ile A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Kuyuya düşen inek kurtarıldıKuyuya düşen inek kurtarıldı
Turistleri hedef alan hırsızlık çetesi yakalandıTuristleri hedef alan hırsızlık çetesi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.