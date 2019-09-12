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Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 19:25 | Son Güncelleme

Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi İstanbul'da yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Ayşe Ü'nün İstanbul'da olduğunu belirledi.

Şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı.

İşlemlerinin ardından Eskişehir'e getirilen zanlının, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada şüphelinin eşi Serdar Ü'nün de "ByLock" kullanıcısı olduğu ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

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